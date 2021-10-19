На развязке КАД с Мурманским шоссе перекроют два съезда, чтобы убрать колею

Дорожные работы несколько ночей будут перекрывать съезды на развязке кольцевой автодороги Петербурга с трассой «Кола». На них будут устранять колейность.

Как сообщает 19 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь с 22 на 23 октября и с 24 на 25 октября будет полностью закрыт для движения съезд № 1 с Мурманского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста. В ночь с 22 на 23 октября и с 23 на 24 октября перекроют съезд № 7 с внутреннего кольца КАД на Мурманское шоссе в Петербург в направлении Володарского моста и станции метро «Ломоносовская».