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В Краснодаре экс-полицейский, который насмерть сбил 15-летнюю девушку на переходе, отправится в колонию

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Советский районный суд Краснодара вынес приговор местному жителю, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом 18 октября сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

ДТП произошло вечером 19 сентября 2020 года. Подсудимый, тогда еще сотрудник полиции, за рулем KIA наехал на 15-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина испугался и скрылся с места ДТП. Позже он приехал к знакомому на автосервис, где попросил снять поврежденные детали с машины. Авто он решил вывезти на эвакуаторе, в момент погрузки злоумышленник и был задержан.

Свою вину он признал, извинялся перед потерпевшими и просил суд проявить снисхождение. Разжалобить судью ему не удалось – экс-полицейского приговорили к шести годам колонии общего режима. Также он должен будет выплатить потерпевшим компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

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