Суд встал на сторону Смольного в споре с застройщиком стадиона «Калининец». Там хотели возвести спортбазу-апартаменты

Как сообщили в пресс-службе Смольного, компания «Деловой остров» требовала признать незаконным отказ Госстройнадзора в выдаче разрешения на строительство спортивной базы для сборов команд по различным видам спорта по адресу: проспект КИМа, дом 1, литера И. Здесь ранее располагался стадион «Калининец». От него земельному участку досталась в наследство «спортивная функция».

«Деловой остров» стал собственником надела в марте 2018 года. В декабре компания обратилась в надзорный орган за разрешением на строительство, но получила отказ. В проекте спортивного объекта прослеживались признаки апарт-отеля. При общей площади 720 юнитов (номеров), превышающей 36 тыс. кв. м, площадь помещений для занятий спортом была примерно в 9 раз меньше и составляла менее 4 тыс. кв. м.



По оценке комитета по физической культуре и спорту, такой объект не может рассматриваться как спортивный, поскольку не соответствует нормативным требованиям. Учитывая это и другие аргументы чиновников, суд признал отказ в выдаче разрешения законным.



Бывший стадион завода имени Калинина находится у реки Смоленки, рядом со Смоленским кладбищем. Несмотря на соседство с могилами, территория привлекает внимание застройщиков. В округе уже построены два жилых комплекса. Рядом находится бывшая территория машиностроительного завода «Вперёд», которая принадлежит УК «Теорема». Неподалеку расположена медсанчасть завода имени Калинина. Собственник участка под ней в 2019 году пытался изменить функциональное назначение надела на зону застройки жилых домов. Зданию было отказано в статусе памятника, что давало возможность беспрепятственно снести его. Суд признал этот отказ незаконным.

