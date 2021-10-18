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Суд встал на сторону Смольного в споре с застройщиком стадиона «Калининец». Там хотели возвести спортбазу-апартаменты

Суд признал законным отказ в разрешении на строительство спортбазы на проспекте КИМа

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Госстройнадзор законно не выдал разрешение на застройку территории бывшего стадиона «Калининец» псевдожильем. Такое решение 18 октября вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, компания «Деловой остров» требовала признать незаконным отказ Госстройнадзора в выдаче разрешения на строительство спортивной базы для сборов команд по различным видам спорта по адресу: проспект КИМа, дом 1, литера И. Здесь ранее располагался стадион «Калининец». От него земельному участку досталась в наследство «спортивная функция».

«Деловой остров» стал собственником надела в марте 2018 года. В декабре компания обратилась в надзорный орган за разрешением на строительство, но получила отказ. В проекте спортивного объекта прослеживались признаки апарт-отеля. При общей площади 720 юнитов (номеров), превышающей 36 тыс. кв. м, площадь помещений для занятий спортом была примерно в 9 раз меньше и составляла менее 4 тыс. кв. м.

По оценке комитета по физической культуре и спорту, такой объект не может рассматриваться как спортивный, поскольку не соответствует нормативным требованиям. Учитывая это и другие аргументы чиновников, суд признал отказ в выдаче разрешения законным.

Бывший стадион завода имени Калинина находится у реки Смоленки, рядом со Смоленским кладбищем. Несмотря на соседство с могилами, территория привлекает внимание застройщиков. В округе уже построены два жилых комплекса. Рядом находится бывшая территория машиностроительного завода «Вперёд», которая принадлежит УК «Теорема». Неподалеку расположена медсанчасть завода имени Калинина. Собственник участка под ней в 2019 году пытался изменить функциональное назначение надела на зону застройки жилых домов. Зданию было отказано в статусе памятника, что давало возможность беспрепятственно снести его. Суд признал этот отказ незаконным.

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Комментарии (1)

Zdobsi
Как бы куда уехать, где годами не ремонтируют мосты, где нет уплотнительной застройки и гетто и люди живут хорошо, где продаётся в магазинах настоящая ветчина и сыр? Эти застройщики явно тут даже в городе и в стране постоянно не живут. Вот директор ООО, которое намыв делало и он в машине умер на Кораблестроителей-и тот гражданин Израиля. Как с этими условиями существования на Васильевском, да и в городе бороться?!
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