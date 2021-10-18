141 улица и 38 млн рублей. Смольный подписал контракт на проектирование платной парковки для Петроградского района

Контракт размещен в системе госзакупок 18 октября. Стоимость — 38 млн рублей, подрядчик — ООО «Дорнадзор». Работы необходимо выполнить к лету 2022 года. Речь идет о 141 адресе, где появится платная парковка, список — ниже.

Можно заметить, что в перечне объявленные ранее адреса, однако не все, а только первых двух зон. На третью, в которую входят около 30 улиц, включая Крестовский остров, контракт пока не заключен.



Ранее Смольный подготовил проект для расширения с 1 декабря платной зоны в Центральном районе Петербурга на 71 улицу. После этого как раз и должно прийти время для Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.

