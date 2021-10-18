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141 улица и 38 млн рублей. Смольный подписал контракт на проектирование платной парковки для Петроградского района

Платные парковки для Петроградского района Петербурга спроектируют за 38 млн

Центр управления парковками заключил контракт на подготовку проекта под расширение зоны платной парковки в Петроградском районе. В перечне — не все адреса, озвученные ранее.

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Контракт размещен в системе госзакупок 18 октября. Стоимость — 38 млн рублей, подрядчик — ООО «Дорнадзор». Работы необходимо выполнить к лету 2022 года. Речь идет о 141 адресе, где появится платная парковка, список — ниже.

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Можно заметить, что в перечне объявленные ранее адреса, однако не все, а только первых двух зон. На третью, в которую входят около 30 улиц, включая Крестовский остров, контракт пока не заключен.

Ранее Смольный подготовил проект для расширения с 1 декабря платной зоны в Центральном районе Петербурга на 71 улицу. После этого как раз и должно прийти время для Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.

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Комментарии (2)

Клаустрофобик
Петроградка вотчина вора и хама Макарова,там давно все не по людски.
Батарейкин
Неужели на Большом П.С. перестанут в 3 ряда парковаться????
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