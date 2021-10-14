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Смольный подготовил документ для запуска платной парковки. Больше всего автомобилей за деньги приютят улицы Чайковского и Фурштатская

Опубликован проект распоряжения о расширении зоны платной парковки в центре Петербурга

Комитет по транспорту опубликовал проект правительственного распоряжения о расширении зоны платной парковки в центре Петербурга. Как и планировали, система отношений на 71 улице должна измениться с 1 декабря.

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автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
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Документ опубликован 14 октября. Он называет уполномоченным органом городской центр управления парковками и раздает поручения различным ведомствам — в частности, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку до 24 ноября. Адреса под расширения назывались и раньше, ниже — таблица с количеством платных машино-мест. По этому показателю в лидерах улицы Чайковского, Фурштатская, Новогородская и Одесская.

Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
Перечень улиц под расширение зоны платной парковки
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«Фонтанка» подробно рассказывала о первой очереди расширения зоны платной парковки на 71 улицу, наглядно ознакомиться с ней можно на карте. Далее в планах Смольного — распространение зоны на Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.

В начале недели стало известно, что Смольный намерен поднять максимальную планку часового тарифа для автомобилей до 132,25 рублей (сейчас — 60 рублей). Однако, по данным «Фонтанки», обоснование в комитет по тарифам было представлено на меньшую ставку — 100 рублей в час. Вторым возможным вариантом является 80 рублей.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (4)

iphonedimona
Какой нехороший человек изображения в формате вебп выложил?
265035637
На Одесской улице 200 мест насчитали - абсурд. На соседней Тверской улице указали 53 места, но Одесская улица раза в 4 меньше.
f0ntan
Чем отличаются столбцы 2 и 3? Столбец 2 утверждает, что Суворовский будет платный практически весь. А столбец 3 - что он будет платным только между 9 Советской и Тульской улицами. Столбец 2 говорит, что Некрасова будет платна вся. А столбец 3 - что только на коротком участке между Греческим и Лиговским. Спрашивается, где правда?
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