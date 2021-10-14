Смольный подготовил документ для запуска платной парковки. Больше всего автомобилей за деньги приютят улицы Чайковского и Фурштатская

Документ опубликован 14 октября. Он называет уполномоченным органом городской центр управления парковками и раздает поручения различным ведомствам — в частности, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку до 24 ноября. Адреса под расширения назывались и раньше, ниже — таблица с количеством платных машино-мест. По этому показателю в лидерах улицы Чайковского, Фурштатская, Новогородская и Одесская.
«Фонтанка» подробно рассказывала о первой очереди расширения зоны платной парковки на 71 улицу, наглядно ознакомиться с ней можно на карте. Далее в планах Смольного — распространение зоны на Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.
В начале недели стало известно, что Смольный намерен поднять максимальную планку часового тарифа для автомобилей до 132,25 рублей (сейчас — 60 рублей). Однако, по данным «Фонтанки», обоснование в комитет по тарифам было представлено на меньшую ставку — 100 рублей в час. Вторым возможным вариантом является 80 рублей.