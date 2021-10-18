Водитель и пассажирка разбились о дерево в кювете под Петербургом, еще одну увезли в больницу

Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в ночь на понедельник, 18 октября. В улетевшей с дороги машине погибли двое.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 0:10 18 октября на 105-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи. Мужчина 32-х лет на автомобиле Nissan Primera по неустановленным причинам съехал в кювет, после чего врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и его 34-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. 33-летнюю пассажирку машины госпитализировали в тяжелом состоянии.