К магазину в Кудрово вызвали ОМОН и полицию из-за массовой драки

Порядка сорока человек вступили в конфликт с грузчиком у сетевого магазина в Кудрово, сообщили полиции очевидцы. Пришлось вмешиваться правоохранительным органам.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 октября полицию вызвали к дому 1 по Ленинградской улице. По предварительной информации, заявитель сообщил о драке между грузчиком, который приехал к продуктовому магазину, и подскачившей к нему компании. «Человек 40», — дали свою оценку очевидцы.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к десяти вечера у магазина стояла одна машина ДПС и один полицейский экипаж. Следов драки не видно. В самом магазине не заметили приезда сотрудников — «что-то было на парковке».