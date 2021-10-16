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К магазину в Кудрово вызвали ОМОН и полицию из-за массовой драки

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Порядка сорока человек вступили в конфликт с грузчиком у сетевого магазина в Кудрово, сообщили полиции очевидцы. Пришлось вмешиваться правоохранительным органам.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 октября полицию вызвали к дому 1 по Ленинградской улице. По предварительной информации, заявитель сообщил о драке между грузчиком, который приехал к продуктовому магазину, и подскачившей к нему компании. «Человек 40», — дали свою оценку очевидцы.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к десяти вечера у магазина стояла одна машина ДПС и один полицейский экипаж. Следов драки не видно. В самом магазине не заметили приезда сотрудников — «что-то было на парковке».

Фото: «Фонтанка.ру»
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На платной стоянке неподалеку стоит еще один экипаж, сотрудник в балаклаве что-то рассматривает за стеклами припаркованного автомобиля с помощью фонарика. «Машины пытаются заехать на стоянку, но водителям говорят, что стоянка на сегодня закрыта», — отмечает очевидец.

«Фонтанка» запросила информацию в правоохранительных органах.

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

nikonian
Надеюсь, люди не пострадали
Гоша Белградский
Ну так "пришельцы" на Приорах прибыли, судя по фото...
Laska77
40 на одного, ну дальше все понятно кто и на кого.
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