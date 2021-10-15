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КАД на севере Петербурга перекроют для следственных действий

Из-за расследования ДТП 16 октября будут временно перекрывать КАД

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Следствие по ДТП на короткое время перекроет кольцевую автодорогу на севере Петербурга утром 16 октября. Транспорт будут останавливать не более чем на 20 минут.

Как сообщает 15 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 до 7:20 субботы сотрудники МВД полностью перекроют движение на 20-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Там будут проводить следственные действия по уголовному делу о ДТП с погибшим от февраля 2020 года, уточнили в главке.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения движение будут регулировать патрульные экипажи ГИБДД. Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

avtech
кто то крепко отмазывается, интересно сколько заслал
260569221
А почему когда чувак себе 20 раз ножом в сердце ударил, то ничто не перекрывают????
DMaster
Такие ДТП на КАДе каждый день. Для каждого перекрывать будут?
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