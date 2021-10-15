КАД на севере Петербурга перекроют для следственных действий

Следствие по ДТП на короткое время перекроет кольцевую автодорогу на севере Петербурга утром 16 октября. Транспорт будут останавливать не более чем на 20 минут.

Как сообщает 15 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 до 7:20 субботы сотрудники МВД полностью перекроют движение на 20-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Там будут проводить следственные действия по уголовному делу о ДТП с погибшим от февраля 2020 года, уточнили в главке.