На Netflix появятся африканские сказки. Снимать антологию поможет ЮНЕСКО

14 октября ЮНЕСКО и международная стриминг-платформа Netflix объявили конкурс среди молодых кинематографистов Африки. Его результатом станут шесть короткометражных фильмов по мотивам народных африканских сказок, которые выйдут на Netflix в сентябре 2022 года.
Заявки принимают от африканцев не старше 35 лет, притом — опытных кинематографистов, которые могут подготовить синопсис подходящего проекта. Времени на работу у них — до середины ноября, а в феврале будут названы победители. Они получат по 25 000 долларов и производственный бюджет на фильм в размере до 75 000 долларов. В работе над фильмами им помогут специалисты Netflix. Коллекция лент-победителей выйдет на платформе как «Переосмысленная антология африканских народных сказок».
Африканская мифология традиционно оказывала влияние на мировую культуру. В изобразительном искусстве, среди прочего, его можно заметить в работах Пабло Пикассо, Макса Эрнста и Фернана Леже. Мультипликационный фильм «Кирику и колдунья» по западноафриканским сказкам сняли в 1998 году во Франции. А в СССР в 1970 году выходил анимационный фильм «Паучок Ананси». Также Ананси — любимый персонаж многих западноафриканских мифов — стал главным героем романа Нила Геймана «Дети Ананси». Африканская мифология лежит в основе фэнтезийного романа Алана Дина Фостера «По мыслящим королевствам». В русскоязычной литературе влияние африканского фольклора и мифологии можно заметить в поэзии Николая Гумилева, путешествовавшего по Абиссинии.