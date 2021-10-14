На Netflix появятся африканские сказки. Снимать антологию поможет ЮНЕСКО

14 октября ЮНЕСКО и международная стриминг-платформа Netflix объявили конкурс среди молодых кинематографистов Африки. Его результатом станут шесть короткометражных фильмов по мотивам народных африканских сказок, которые выйдут на Netflix в сентябре 2022 года.



Заявки принимают от африканцев не старше 35 лет, притом — опытных кинематографистов, которые могут подготовить синопсис подходящего проекта. Времени на работу у них — до середины ноября, а в феврале будут названы победители. Они получат по 25 000 долларов и производственный бюджет на фильм в размере до 75 000 долларов. В работе над фильмами им помогут специалисты Netflix. Коллекция лент-победителей выйдет на платформе как «Переосмысленная антология африканских народных сказок».

