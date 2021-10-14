FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Нападение с луком в Норвегии официально признано терактом

Полиция Норвегии заявила, что нападение с луком было терактом

3
Печать

В полиции официально назвали нападение на людей с луком в Норвегии терактом. Об этом 14 октября сообщает местное издание Aftenbladet.

Уточняется, что ЧП в Конгсберге соответствует предупреждениям, которые были включены в Национальную оценку угроз Норвегии. Раньше полицейские успешно предотвращали теракты с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.

В норвежском городе Конгсберг к западу от Осло накануне вечером заметили мужчину с луком и стрелами. С их помощью он убил и ранил несколько человек. Злоумышленника задержали, мотивы преступления пока неизвестны. Позднее появилась информация, что полиция Осло получила сообщение еще об одном человеке с луком и стрелами.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266081655
Всех "реконструкторов" нужно брать под наблюдение и привлекать к ответственности....
07A
Трясутся от страха власть предержащие в Норвегии! Они скоро реконструкторов будут арестовывать! Не надо было мигрантов пускать!
266187573
с луком и яйцами, но не пирожок
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний