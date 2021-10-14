Нападение с луком в Норвегии официально признано терактом

В полиции официально назвали нападение на людей с луком в Норвегии терактом. Об этом 14 октября сообщает местное издание Aftenbladet.



Уточняется, что ЧП в Конгсберге соответствует предупреждениям, которые были включены в Национальную оценку угроз Норвегии. Раньше полицейские успешно предотвращали теракты с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.



В норвежском городе Конгсберг к западу от Осло накануне вечером заметили мужчину с луком и стрелами. С их помощью он убил и ранил несколько человек. Злоумышленника задержали, мотивы преступления пока неизвестны. Позднее появилась информация, что полиция Осло получила сообщение еще об одном человеке с луком и стрелами.

