Норвежская полиция рассказала о мужчине, убившем пять человек из лука

Полиция Норвегии раскрыла личность человека, минувшим вечером открывшего стрельбу из лука в городе Конгсберг.



Издание Laagendalsposten 14 октября сообщает, что это 37-летний гражданин Дании, проживающий в Конгсберге. По данным Aftenposten, он какое-то время назад обратился в ислам.



13 октября в 18:13 в полицию Конгсберга поступило несколько сообщений о том, что по городу ходит человек с луком и стрелами. Его задержали в 18:47, чуть больше чем через полчаса. За это время он обошёл большую территорию и в нескольких местах стрелял по людям. В районе, где всё происходило, много магазинов и жилых домов. Убиты пять человек, двое с ранениями попали в больницу, они в реанимации. Один из раненых — сотрудник полиции, который в свободное от службы время находился в магазине.

