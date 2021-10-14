Число жертв атаки мужчины с луком и стрелами в Норвегии выросло до пяти

Число жертв атаки мужчины с луком и стрелами в норвежском Конгсберге увеличилось до пяти, еще двое пострадали. Ранее в СМИ фигурировала информация о четырех пострадавших.
«Пять человек были убиты и двое ранены. Среди раненых — полицейский. В правоохранительных органах не исключают, что случившееся — теракт», — сообщил телеканал NRK 14 октября.
По сведениям главы юго-восточного полицейского округа Эйвинда Ааса, двое выживших находятся в больнице. Их родственникам уже рассказали о случившемся.
«Фонтанка» писала, что в норвежском городе Конгсберг к западу от Осло заметили мужчину с луком и стрелами. С их помощью он убил и ранил несколько человек. Злоумышленника задержали, мотивы преступления пока неизвестны.