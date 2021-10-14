FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Число жертв атаки мужчины с луком и стрелами в Норвегии выросло до пяти

0
Печать

Число жертв атаки мужчины с луком и стрелами в норвежском Конгсберге увеличилось до пяти, еще двое пострадали. Ранее в СМИ фигурировала информация о четырех пострадавших.

«Пять человек были убиты и двое ранены. Среди раненых — полицейский. В правоохранительных органах не исключают, что случившееся — теракт», — сообщил телеканал NRK 14 октября.

По сведениям главы юго-восточного полицейского округа Эйвинда Ааса, двое выживших находятся в больнице. Их родственникам уже рассказали о случившемся.

«Фонтанка» писала, что в норвежском городе Конгсберг к западу от Осло заметили мужчину с луком и стрелами. С их помощью он убил и ранил несколько человек. Злоумышленника задержали, мотивы преступления пока неизвестны.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний