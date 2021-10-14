FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Концерты культовых мировых групп будут выходить в широкий прокат в России

2
Печать

Концерты популярных музыкальных групп — таких, как Rammstein, Metallica, U2 и Muse, — в скором времени можно будет посмотреть в кинотеатрах. Такие планы содержит проект медиахолдинга «Русская медиагруппа», о котором 14 октября рассказали «Ведомости».

По данным издания, договоренности с крупными сетями кинотеатров уже достигнуты. Ожидается, что на экраны в течение года выйдет от 8 до 12 концертов.

Конкретное расписание пока не анонсируется, но известно, что первым на большом экране будет показано выступление Road to Revolution группы Linkin Park — его прокат начинается прямо 14 октября. Запись была сделана в 2008 году в Милтон-Кейнзе в Великобритании.

Ожидается, что проект может стать временной альтернативой живым выступлениям, которые потеснила со сцен пандемия коронавируса.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

sakorol
зачем все это ведь есть интернет
hedgehog_
опять полумеры.
транслировать на сайте кремля это надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний