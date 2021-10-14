Концерты культовых мировых групп будут выходить в широкий прокат в России

Концерты популярных музыкальных групп — таких, как Rammstein, Metallica, U2 и Muse, — в скором времени можно будет посмотреть в кинотеатрах. Такие планы содержит проект медиахолдинга «Русская медиагруппа», о котором 14 октября рассказали «Ведомости».



По данным издания, договоренности с крупными сетями кинотеатров уже достигнуты. Ожидается, что на экраны в течение года выйдет от 8 до 12 концертов.



Конкретное расписание пока не анонсируется, но известно, что первым на большом экране будет показано выступление Road to Revolution группы Linkin Park — его прокат начинается прямо 14 октября. Запись была сделана в 2008 году в Милтон-Кейнзе в Великобритании.

