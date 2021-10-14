FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Джаред Лето позвонил своей российской фанатке, отметившей день рождения в хосписе

Россиянке с неизлечимым заболеванием Джаред Лето провел видеоэкскурсию

0
Печать

Знаменитый американский музыкант и актер, солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето позвонил россиянке, ставшей подопечной фонда помощи хосписам «Вера». Видеозапись звонка выложена на страничке фонда в «Инстаграме» — их разговор длился больше десяти минут.

Свой 27-й день рождения Настя отметила в Царицынском хосписе, — рассказали в фонде. От брата девушки работники фонда узнали о том, что она большой фанат группы, которую слушает с 11 лет, и держит дома картонную фигуру Джареда Лето, а потому было бы здорово, чтобы музыкант узнал о Насте и поддержал ее.

Фото: скриншот видео fond_vera / instagram.com
Фото: скриншот видео fond_vera / instagram.com
ПоделитьсяПоделиться

Цепочка исполнения желания была долгой: искать контакты Лето принялись через Ивана Урганта, а того — через Нюту Федермессер. И вот вечером 13 октября звонок состоялся.

Разговор, проходивший на английском языке, не был формальным: Джаред Лето интересовался тем, как и где живет девушка, какой породы ее собака, демонстрировал свои познания в русской кухне и под конец сказал, что ему стоит больше учить русский язык.

Настя призналась, что счастлива и это событие даст ей сил и настроения на много дней.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний