Джаред Лето позвонил своей российской фанатке, отметившей день рождения в хосписе

Свой 27-й день рождения Настя отметила в Царицынском хосписе, — рассказали в фонде. От брата девушки работники фонда узнали о том, что она большой фанат группы, которую слушает с 11 лет, и держит дома картонную фигуру Джареда Лето, а потому было бы здорово, чтобы музыкант узнал о Насте и поддержал ее.

Знаменитый американский музыкант и актер, солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето позвонил россиянке, ставшей подопечной фонда помощи хосписам «Вера». Видеозапись звонка выложена на страничке фонда в «Инстаграме» — их разговор длился больше десяти минут.

Цепочка исполнения желания была долгой: искать контакты Лето принялись через Ивана Урганта, а того — через Нюту Федермессер. И вот вечером 13 октября звонок состоялся.



Разговор, проходивший на английском языке, не был формальным: Джаред Лето интересовался тем, как и где живет девушка, какой породы ее собака, демонстрировал свои познания в русской кухне и под конец сказал, что ему стоит больше учить русский язык.



Настя призналась, что счастлива и это событие даст ей сил и настроения на много дней.