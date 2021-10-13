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Путин — о возможном признании Муратова иноагентом. «Если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для нарушения закона»

Президент России заявил, что главреда «Новой газеты» не признают иноагентом, если он будет соблюдать закон.

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«Если он [Дмитрий Муратов] не нарушит российский закон. Если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно», — заявил 13 октября Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, которое транслировала «Россия 24».

При этом президент РФ назвал преследования журналистов в мире «ненормальным». Он напомнил, что в России, например, спокойно работает финансируемая «Газпромом» радиостанция с критической позицией (имеется в виду «Эхо Москвы».Прим. ред.).

«Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит», — цитирует Путина РБК.

Россиянин Дмитрий Муратов и филиппинско-американская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году. О том, кто такой Муратов, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (36)

260650801
Долбанулся дед совсем уже...
angel of death
и это рассказывает нам тот, кто обещал не поднимать пенсионный возраст .... =)
Otkating
Если судить по закону – люди забудут про понятия, если судить по понятиям – забудут про законы
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