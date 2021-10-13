Путин — о возможном признании Муратова иноагентом. «Если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для нарушения закона»

«Если он [Дмитрий Муратов] не нарушит российский закон. Если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно», — заявил 13 октября Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, которое транслировала «Россия 24».



При этом президент РФ назвал преследования журналистов в мире «ненормальным». Он напомнил, что в России, например, спокойно работает финансируемая «Газпромом» радиостанция с критической позицией (имеется в виду «Эхо Москвы». — Прим. ред.).

