Путин — о возможном признании Муратова иноагентом. «Если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для нарушения закона»

«Если он [Дмитрий Муратов] не нарушит российский закон. Если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно», — заявил 13 октября Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, которое транслировала «Россия 24».
При этом президент РФ назвал преследования журналистов в мире «ненормальным». Он напомнил, что в России, например, спокойно работает финансируемая «Газпромом» радиостанция с критической позицией (имеется в виду «Эхо Москвы». — Прим. ред.).
«Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит», — цитирует Путина РБК.
Россиянин Дмитрий Муратов и филиппинско-американская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году. О том, кто такой Муратов, — читайте на «Фонтанке».