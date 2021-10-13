Искусственный интеллект воссоздал уничтоженные картины Густава Климта

Специалисты Google смогли воссоздать картины Климта, уничтоженные во время войны. Результат и видеосюжет о том, как это происходило, опубликованы на странице проекта Google Arts&Culture.



В 1945 году несколько картин Густава Климта трагически погибли в огне во время войны. От них остались только черно-белые фотографии и обрывочные сведения в каталогах и искусствоведческих статьях. Информации о том, какие цвета использовал художник, не сохранилось.



Программисты обучили искусственный интеллект, пропустив через него более чем 90 000 произведениях искусства, а потом, чтобы добиться своеобразной цветовой палитры Климта, компьютер изучил еще 80 сохранившихся работ австрийского художника. Теперь полотна, изображающие богинь с золотыми змеями в волосах, воссозданы в приближенном к оригинальному виде — как это предполагает искусственный интеллект.

