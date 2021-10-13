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Искусственный интеллект воссоздал уничтоженные картины Густава Климта

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Специалисты Google смогли воссоздать картины Климта, уничтоженные во время войны. Результат и видеосюжет о том, как это происходило, опубликованы на странице проекта Google Arts&Culture.

В 1945 году несколько картин Густава Климта трагически погибли в огне во время войны. От них остались только черно-белые фотографии и обрывочные сведения в каталогах и искусствоведческих статьях. Информации о том, какие цвета использовал художник, не сохранилось.

Программисты обучили искусственный интеллект, пропустив через него более чем 90 000 произведениях искусства, а потом, чтобы добиться своеобразной цветовой палитры Климта, компьютер изучил еще 80 сохранившихся работ австрийского художника. Теперь полотна, изображающие богинь с золотыми змеями в волосах, воссозданы в приближенном к оригинальному виде — как это предполагает искусственный интеллект.

Заказ на картины «Медицина», «Юриспруденция» и «Философия» Климт получил в 1894 году от австрийского Министерства образования: заказчики хотели видеть потолок актового зала венского университета оформленным в античном духе. Поэтому выполненные в стиле модернизма картины Климта им не понравились, их посчитали порнографическими и вызывающими. Климт выкупил работы и пообещал никогда больше не работать на государство.

За день до капитуляции Германии, 8 мая 1945 года, солдаты СС подожгли австрийский замок Иммендорф, где хранились произведения искусства, в том числе картины Густава Климта, чтобы они не достались подходившей советской армии.

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