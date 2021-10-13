«Подверглась кибербуллингу». «Инстаграм» начал блокировать посты о секс-просвете петербургской учительницы

Как рассказала «Фонтанке» Ольга 13 октября, заблокирован старый пост с фотографией веточки растения. Содержание она его не помнит, так как он был опубликован давно. В «Инстаграме» о секс-просвещении для взрослых нет фотографий с обнажённым телом. В блоге Ольга рассказывает о строении половых органов, менструации, отношениях внутри семьи, насилии, раке груди.



«Я написала «Инстаграму» и запросила проверку жалоб, там теперь есть такая функция. Но сколько это времени продлится, никто же не знает. Написала, что подверглась кибербуллингу и попросила посодействовать тому, чтобы жалобы не убивали мои посты, потому что там реально ничего не было. Сначала они взялись за сторис, их, видимо, проще удалить, а теперь взялись за посты», — отметила она.

