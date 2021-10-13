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«Подверглась кибербуллингу». «Инстаграм» начал блокировать посты о секс-просвете петербургской учительницы

В блоге о секс-просвете петербургской учительницы блокируют посты

«Инстаграм» блокирует посты в блоге петербургской учительницы Ольги Щеголевой. На информацию массово жалуются пользователи.

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Как рассказала «Фонтанке» Ольга 13 октября, заблокирован старый пост с фотографией веточки растения. Содержание она его не помнит, так как он был опубликован давно. В «Инстаграме» о секс-просвещении для взрослых нет фотографий с обнажённым телом. В блоге Ольга рассказывает о строении половых органов, менструации, отношениях внутри семьи, насилии, раке груди.

«Я написала «Инстаграму» и запросила проверку жалоб, там теперь есть такая функция. Но сколько это времени продлится, никто же не знает. Написала, что подверглась кибербуллингу и попросила посодействовать тому, чтобы жалобы не убивали мои посты, потому что там реально ничего не было. Сначала они взялись за сторис, их, видимо, проще удалить, а теперь взялись за посты», — отметила она.

Ольга ведёт «Инстаграм» о секс-просвещении полтора года. Аккаунт был открытым, пока его не заметили родители учеников школы-лицея при Консерватории имени Римского-Корсакова, где девушка преподавала биологию. Руководство учреждения поставило учительницу перед выбором: увольнение или отказ от блога. Педагог ушла из школы и открыла аккаунт. Однако после массовой атаки ботов его снова пришлось закрыть.

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Комментарии (31)

DrDick
Интересно, это ханжи или боты пишут комментарии, поливающие помоями учительницу?
Mafioza
Аккаунт закрыт,а подписщики растут)молодец,хорошо пиарится.
AP-SPb
Фонтанка! Опубликуйте фото "героини". А то не составить взвешенное мнение можно или нет ей вести порно-блог... :)))
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