FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Не подобает учителю вести такую деятельность». В Петербурге педагогу пришлось уволиться из школы из-за блога о секс-просвете

Петербургская учительница уволилась из школы из-за блога о сексе

Петербургская учительница в свободное от работы время вела блог о секс-просвещении для взрослых. Тематика здоровых отношений со своим телом не вдохновила родителей и руководство школы для одарённых детей. С работой пришлось расстаться.

13
Печать

Как рассказала «Фонтанке» учитель биологии Ольга Щеголева 11 октября, две недели назад она написала заявление об увольнении из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Причиной, по словам педагога, стало давление со стороны администрации учреждения. Руководство с подачи родителей не вдохновилось блогом Ольги о секс-просвещении взрослых и заявило, что «не подобает учителю вести такую деятельность».

Открытый аккаунт был помечен маркировкой 18+, также Ольга установила соответствующие возрастные фильтры среди подписчиков. «Я сделала все по закону, что от меня требуется для защиты детей от травмирующей информации. Всё, что предлагает мне платформа «Инстаграм», — отметила учительница.

Однако в администрации Ольгу поставили перед выбором: либо работа, либо блог. Она выбрала второе и написала заявление об увольнении по собственному желанию. «Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — уточнила она. После подачи заявления об увольнении Ольга закрыла свой аккаунт.

В школе при консерватории Ольга работала с сентября, нареканий со стороны руководства на неё не поступало. Её блогу полтора года.

В пресс-службе Консерватории имени Римского-Корсакова подтвердили информацию об увольнении, добавив, что решение учительницей принималось «по собственному желанию».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

german_5e4d02dc5a4f9
Да, интересно, какие-то двойные стандарты. Блог-то смотреть все полезли.
efela
Интересно, а что это за родители, которые исследуют соцсети учителей на предмет, чем они еще занимаются в свободное от работы время?
Такое впечатление, что помощь психотерапевтов нужна 80% населения.
blackcatwhitecat
"В СССР секса нет!"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний