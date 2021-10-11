«Не подобает учителю вести такую деятельность». В Петербурге педагогу пришлось уволиться из школы из-за блога о секс-просвете

Открытый аккаунт был помечен маркировкой 18+, также Ольга установила соответствующие возрастные фильтры среди подписчиков. «Я сделала все по закону, что от меня требуется для защиты детей от травмирующей информации. Всё, что предлагает мне платформа «Инстаграм», — отметила учительница.

Как рассказала «Фонтанке» учитель биологии Ольга Щеголева 11 октября, две недели назад она написала заявление об увольнении из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Причиной, по словам педагога, стало давление со стороны администрации учреждения. Руководство с подачи родителей не вдохновилось блогом Ольги о секс-просвещении взрослых и заявило, что «не подобает учителю вести такую деятельность».

Однако в администрации Ольгу поставили перед выбором: либо работа, либо блог. Она выбрала второе и написала заявление об увольнении по собственному желанию. «Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — уточнила она. После подачи заявления об увольнении Ольга закрыла свой аккаунт.



В школе при консерватории Ольга работала с сентября, нареканий со стороны руководства на неё не поступало. Её блогу полтора года.



В пресс-службе Консерватории имени Римского-Корсакова подтвердили информацию об увольнении, добавив, что решение учительницей принималось «по собственному желанию».