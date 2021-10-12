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Вышел трейлер ремейка «Один дома». Исполнитель главной роли уже не тот

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12 октября кинокомпания 20th Century Studios опубликовала англоязычный трейлер комедии «Один дома». Это ремейк оригинальной картины 1990 года.

В видеоролике звучат знакомые шутки, а некоторые реплики и мизансцены полностью повторяют уже виденное в оригинальном фильме. Больше всего из узнаваемого видеоряда выбивается исполнитель главной роли. Вместо худого и белобрысого Маколея Калкина забытого ребенка играет брюнетистый пухляш Арчи Йейтс — зрителям он известен по второстепенной, но яркой роли в фильме «Кролик Джоджо».

Сюжет фильма тот же: большая и шумная семья мальчика уезжает в рождественский отпуск и случайно забывает его дома. В это время двое грабителей хотят забраться в пустующий, по их мнению, дом. Находчивому мальчику предстоит самостоятельно превратить свое жилище в крепость.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2-BeLxzUBSs0uSrmzWhJuQ" target="_blank" class="io-leave-page _">20th Century Studios</a>/YouTube

Роли в фильме исполнят Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс, Элли Маки, Эшлин Би и Кенан Томпсон.

Режиссером ремейка стал Дэн Мазер («Дедушка легкого поведения»). Сценаристами выступили авторы шоу «Saturday Night Live» Мики Дэй и Стритер. Премьера состоится 12 ноября на Disney+.

Возможно, в фильме появится Маколей Калкин, хотя в трейлере его нет. Раньше СМИ писали, что он может сыграть в эпизоде главу охранной компании, взрослого Кевина Маккаллистера, героя первого фильма.

Оригинальная лента «Один дома» стала самым кассовым рождественским фильмом в истории США.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. .Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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