Вышел трейлер ремейка «Один дома». Исполнитель главной роли уже не тот

12 октября кинокомпания 20th Century Studios опубликовала англоязычный трейлер комедии «Один дома». Это ремейк оригинальной картины 1990 года.
В видеоролике звучат знакомые шутки, а некоторые реплики и мизансцены полностью повторяют уже виденное в оригинальном фильме. Больше всего из узнаваемого видеоряда выбивается исполнитель главной роли. Вместо худого и белобрысого Маколея Калкина забытого ребенка играет брюнетистый пухляш Арчи Йейтс — зрителям он известен по второстепенной, но яркой роли в фильме «Кролик Джоджо».
Сюжет фильма тот же: большая и шумная семья мальчика уезжает в рождественский отпуск и случайно забывает его дома. В это время двое грабителей хотят забраться в пустующий, по их мнению, дом. Находчивому мальчику предстоит самостоятельно превратить свое жилище в крепость.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2-BeLxzUBSs0uSrmzWhJuQ" target="_blank" class="io-leave-page _">20th Century Studios</a>/YouTube
Роли в фильме исполнят Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс, Элли Маки, Эшлин Би и Кенан Томпсон.
Режиссером ремейка стал Дэн Мазер («Дедушка легкого поведения»). Сценаристами выступили авторы шоу «Saturday Night Live» Мики Дэй и Стритер. Премьера состоится 12 ноября на Disney+.
Возможно, в фильме появится Маколей Калкин, хотя в трейлере его нет. Раньше СМИ писали, что он может сыграть в эпизоде главу охранной компании, взрослого Кевина Маккаллистера, героя первого фильма.
Оригинальная лента «Один дома» стала самым кассовым рождественским фильмом в истории США.