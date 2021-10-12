Вышел первый трейлер пятого «Крика». На кухне снова звонит телефон

12 октября кинокомпания Paramount Pictures Россия представила первый трейлер хоррора «Крик» (18+), пятой части знаменитой франшизы.
Зрителей ждет встреча со старыми знакомыми: в фильме снова сыграет Нив Кэмпбелл — ее героиня Сидни Прескотт была главным действующим лицом во всех четырех частях фильма, начиная с 1996 года. Ей снова помогает журналистка из Вудсборо Гейл Уэзерс, которую играет Кортни Кокс.
Трейлер начинается с классической сцены: на большой кухне звонит телефон, и зловещий голос говорит очередной напуганной девушке: «Хочешь сыграть в игру?». После этого убийца в известной маске «призрачного лица» с длинным ножом появляется за спиной у жертвы. В следующем кадре показывают Сидни Прескотт. Ей звонят, чтобы рассказать, что в ее родном городе маньяк снова убивает людей. «У тебя есть пистолет?», — спрашивает ее шериф Дуайт Райли в исполнении Дэвида Аркетта, еще один постоянный персонаж франшизы. «Я — Сидни Прескотт, конечно, у меня есть пистолет», — отвечает ему героиня.
События разворачиваются спустя 25 лет после первой серии жестоких убийств. Друзья объединятся, чтобы снова защитить свой город от очередного маньяка в маске.
К старой гвардии присоединятся молодые актеры: Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мейсон Гудинг, Майки Мэдисон, Дилан Миннетт, Дженна Ортега и другие.
Сценарий фильма написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик, режиссерами стали молодые кинематографисты Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Режиссер Уэс Крэйвен, снявший предыдущие четыре части франшизы, в работе над картиной не участвовал.
Все предыдущие ленты «Крик» были созданы кинокомпанией The Weinstein Company. После ее закрытия из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна, судьба новой части оказалась под вопросом. В ноябре 2019 года Spyglass Media Group приобрела права на создание нового фильма «Крик».
Фильм выйдет в российский прокат 13 января 2022 года.