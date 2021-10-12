Вышел первый трейлер пятого «Крика». На кухне снова звонит телефон

12 октября кинокомпания Paramount Pictures Россия представила первый трейлер хоррора «Крик» (18+), пятой части знаменитой франшизы.



Зрителей ждет встреча со старыми знакомыми: в фильме снова сыграет Нив Кэмпбелл — ее героиня Сидни Прескотт была главным действующим лицом во всех четырех частях фильма, начиная с 1996 года. Ей снова помогает журналистка из Вудсборо Гейл Уэзерс, которую играет Кортни Кокс.



Трейлер начинается с классической сцены: на большой кухне звонит телефон, и зловещий голос говорит очередной напуганной девушке: «Хочешь сыграть в игру?». После этого убийца в известной маске «призрачного лица» с длинным ножом появляется за спиной у жертвы. В следующем кадре показывают Сидни Прескотт. Ей звонят, чтобы рассказать, что в ее родном городе маньяк снова убивает людей. «У тебя есть пистолет?», — спрашивает ее шериф Дуайт Райли в исполнении Дэвида Аркетта, еще один постоянный персонаж франшизы. «Я — Сидни Прескотт, конечно, у меня есть пистолет», — отвечает ему героиня.

