Суд разрешил продолжить снос «холодильников» на Шкапина

Суд отказал градозащитникам в признании незаконными заключений комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры о том, что «демонтируемые строения не являются объектами культурного наследия и не представляют исторической ценности, что подтверждено заключением органа охраны».
Помимо этого, активисты также требовали признать недействительным разрешение на строительство в данном месте, которое было выдано Госстройнадзором.
«Меры предварительной защиты в виде обязания воздержаться от совершения действий по сносу (демонтажу) зданий на ул. Шкапина, д. 43–45, отменены», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Работы по сносу «холодильника» на Шкапина были приостановлены вечером 27 июля. До этого, как рассказывала «Фонтанка», работы не могли остановить ни полицейские, ни приставы, ни даже решение суда.
Исторический комплекс бывшего хладокомбината был построен раньше 1917 года, однако главный корпус, как заявляли в КГИОП, не формирует уличный фронт застройки и находится в аварийном состоянии. По мнению комитета, внешний облик строения восстановлению не подлежит. Градозащитники отмечали, что ценность представляет не только архитектура зданий, но и история строительства.
Сам земельный участок и комплекс зданий принадлежит ООО «Реалтитека», его единственный учредитель — Glorax Developmemt. Компания планирует построить на участке площадью 38 тыс. кв. м жилой комплекс. Разрешение на строительство 19 июля было выдано региональным Госстройнадзором, а в марте КГИОП выдал заключение о соответствии эскизного проекта. Сносить здания на Шкапина начали в конце июля, при этом из-за иска градозащитников демонтаж был запрещен судом.