Суд разрешил продолжить снос «холодильников» на Шкапина

Суд отказал градозащитникам в признании незаконными заключений комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры о том, что «демонтируемые строения не являются объектами культурного наследия и не представляют исторической ценности, что подтверждено заключением органа охраны».



Помимо этого, активисты также требовали признать недействительным разрешение на строительство в данном месте, которое было выдано Госстройнадзором.



«Меры предварительной защиты в виде обязания воздержаться от совершения действий по сносу (демонтажу) зданий на ул. Шкапина, д. 43–45, отменены», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

