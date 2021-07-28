Застройщик остановил работы по сносу «холодильника» на Шкапина и прокомментировал ситуацию

«Демонтаж строений производился в полном соответствии с законом и полученной разрешительной документацией. В рамках обращения в суд заявители не указали в составе участвующих в деле лиц застройщика, и он не обладал сведениями о наличии каких-либо судебных запретов», — добавили в компании.

Официальное требование о прекращении работ с приложением определения Куйбышевского районного суда компания, как уточнили там, получила только вечером 27 июля от Государственной службы строительного надзора по Петербургу и «незамедлительно их исполнила». Застройщик уточнил, что ранее не знал о том, что есть решение суда, которое запрещает снос зданий бывшего хладокомбината.

Там уточнили, что работы на Шкапина осуществлял специализированный застройщик «Антарес», входящий в группу компаний GloraX. Разрешительной документацией на территории «холодильника» предусмотрен полный демонтаж строений, которые «находятся в аварийном состоянии». «Демонтируемые строения не являются объектами культурного наследия и не представляют исторической ценности, что подтверждено заключением органа охраны», — подчеркнули там.

В Glorax Development оценили и саму территорию, за которую борются градозащитники. Как утверждают в компании, она депрессивная и не имеет достаточной социальной инфраструктуры, что готов обеспечить застройщик. «Предложенная архитекторами концепция для проекта на улице Шкапина предполагает, что новый проект станет новым центром притяжения не только для покупателей квартир, но и для местных жителей», — добавили там. Помимо этого застройщик будет обязан построить в районе детский сад и школу.

Снос зданий склада товарищества «Унион» по улице Шкапина, 43–45, в центре Петербурга не могли остановить с 26 июля. На место приезжали полицейские и приставы. Они опирались на решение суда по иску градозащитников, согласно которому сносить здания запрещено, пока не будет улажен спор сторон. Активисты требуют признать незаконным заключение о согласовании КГИОП проекта строительства, которое «не учитывает нахождение исторических зданий», а также то, что главный корпус, по данным комитета, не формирует уличный фронт. Сам комитет в настоящий момент рассматривает заявление на включение хладокомбината в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия. Однако там считают, что на территории, где есть дореволюционные объекты, находящиеся в аварийном состоянии, исторические здания не формируют уличный фронт и восстановлению не подлежат.