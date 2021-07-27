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В центре Петербурга, несмотря на запрет суда, второй день идет снос исторических зданий на Шкапина, 43–45. На место приезжали полицейские и приставы, но застройщик, который возводит там жилой комплекс, возобновлял работы, как только те оказывались за порогом. Пока предписания о прекращении сноса летят от Гостройнадзора, а приставы ищут «иных лиц», ковши продолжают поднимать пыль на Шкапина.

В Адмиралтейском районе Петербурга второй день ведутся работы по демонтажу зданий склада товарищества «Унион» по улице Шкапина, 43–45. Раньше там располагались холодильные машины и специальные камеры для хранения продуктов, из-за чего корпус прозвали «холодильником». В настоящий момент, как сообщают градозащитники, здания на грани утраты, а работы по сносу продолжаются до сих пор.



С прошлой недели, согласно определению Куйбышевского районного суда, любые демонтажные работы на Шкапина, 43–45, а это больше 10 зданий, в том числе дореволюционные, — незаконны. На них наложен запрет в качестве обеспечительных мер по иску депутата муниципального округа «Московская застава» Владимира Каплюка и журналиста Олега Мухина.

Накануне, по их словам, крушить корпуса начали сразу несколько экскаваторов. К вечеру на место прибыла полиция, и работы остановили. Однако сегодня, 27 июля, пыль на Шкапина снова стоит столбом. Разбираться в ситуации, как утверждает Каплюк, прибыл судебный пристав, который потребовал рабочих остановить демонтаж. Техника затихла, но не надолго. Пристав, по словам мундепа, сообщил, что составил предписание, которое намерен вручить комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Работы по сносу продолжились, когда тот покинул стройплощадку.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







В главном управлении ФССП России по Петербургу подтвердили, что в настоящий момент приставы проводят работу по данному вопросу. «Поступил исполнительный лист от Куйбышевского районного суда. Сегодня возбуждено исполнительное производство, должник уведомлен, и выставлены требования», — сказали «Фонтанке» там. Должником в этом случае, согласно решению суда, на которое опираются приставы, являются КГИОП и «иные лица».



Из-за возобновившихся работ активисты вызвали полицию, которая, по их словам, убедилась в том, что идет снос, и зашла после этого на объект. Работы снова были приостановлены. «Мы потеряли дореволюционное административное здание, формировавшее уличный фронт со стороны Шкапина, «холодильник» поврежден. Сейчас на месте организованы дежурства», — добавил Каплюк.



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Земельный участок и располагающийся на нем комплекс зданий принадлежит ООО «Реалтитека», единственный учредитель которого — строительная компания Glorax Development. Собственник на участке площадью 38 тыс. кв. м планирует построить жилой комплекс. Соответствующее разрешение на строительство выдал организации 19 июля региональный Госстройнадзор. Перед этим, еще в марте, КГИОП выдал заключение о соответствии эскизного проекта «Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта «многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: улица Шкапина, дом 43–45, литера А».

Как уточнили в комитете, здания по Шкапина, 43–45, являются историческими, так как построены раньше 1917 года и находятся в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия. Однако главный корпус, за который бьются градозащитники, не формирует уличный фронт застройки и находится в аварийном состоянии, как и другие. Также там есть несколько зданий, которые хоть и формируют уличный фронт, но назвать историческими их нельзя, утверждает комитет. «Внешний облик всех перечисленных зданий не подлежит восстановлению», — резюмировали там.



Несмотря на это, 13 июля комитет принял к рассмотрению заявление от градозащитников о включении зданий по улице Шкапина, 43–45, лит. А и Б, в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия, и сейчас оно находится на рассмотрении. Однако к тому моменту КГИОП уже согласовал проект жилого комплекса на данном участке. «Фонтанка» обратилась в Glorax Development с просьбой прокомментировать информацию о сносе зданий, но застройщик не стал комментировать ситуацию.



Читатель «Фонтанки»

Так как в настоящий момент только решается вопрос, имеют ли культурную или историческую ценность здания на Шкапина, активисты обратились в суд с требованием признать незаконным заключение о согласовании КГИОП проекта строительства, которое «не учитывает нахождение исторических зданий», а также то, что главный корпус, по данным комитета, не формирует уличный фронт.

В петербургском городском отделение ВООПИиК считают, что ценность «холодильника» представляет не только архитектура корпусов хладокомбината, но и история его строительства. Как рассказали там, в свое время место под строительство было выбрано не случайно, так как температура «из-за природной аномалии была там на 3 — 5 ниже среднегородской».



Согласно постановлению Куйбышевского районного суда от 19 июля, поскольку в настоящее время правовой статус зданий не определен и находится в судебном споре, снос объектов будет препятствовать его «объективному определению». «Суд постановил воздержаться от совершения действий по сносу зданий на Шкапина, 43–45, до «вступления в законную силу решения по настоящему делу», — говорится в решении. Заседание, как сообщил Мухин, намечено на сентябрь. «На нем решится, на чью сторону встанет суд. Если на нашу, то сносить здание не будут», — сказал он.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, он обратился к начальнику Службы государственного строительного надзора и экспертизы города Владимиру Болдыреву, который уже получил решение суда и подготовил предписание застройщику. «Он подписывает сейчас письмо в адрес застройщика, предписывающее незамедлительное прекращение работ», — сказал депутат. Вишневский добавил, что по данному поводу также направил обращение прокурору города Сергею Литвиненко.



Тем временем демонтаж на Шкапина, как передают градозащитники, продолжился после того, как площадку покинули полицейские.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»