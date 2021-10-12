Вышла новая книга Джоан Роулинг

12 октября британская писательница Джоан Роулинг, автор цикла книг про Гарри Поттера, представила миру новую детскую книгу под названием «Рождественский поросенок».
Главный герой новой книги — семилетний Джек. У него есть любимая игрушка, поросенок по имени Пок. Когда Пок теряется, его маленький отважный хозяин отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти друга. В формате детской книжки поднимаются сложные вопросы о разводах, жизни в приемной семье, семейном насилии.
Писательница посвятила книгу своему сыну Дэвиду. В послесловии она написала, что история про отважного мальчика, ищущего друга, пришла ей в голову, когда писательница с детьми отдыхала на песчаном пляже.
Печатная версия книги выходит одновременно на английском и еще на двадцати с лишним языках. В России книгу выпускает издательство «Азбука-Аттикус» с иллюстрациями британского художника Джима Филда.
Джоан Роулинг известна как автор книг о Гарри Поттере. Их тираж превысил 500 миллионов экземпляров, они переведены на 80 языков и экранизированы. В 2020 году Роулинг написала сказочную повесть для детей «Икабог» и сначала опубликовала её в сети бесплатно. Впоследствии все деньги от продаж этой книги пошли в её благотворительный фонд Volant, созданный для поддержки пострадавших от пандемии. На данный момент в мире уже продано более миллиона экземпляров.