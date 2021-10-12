Вышла новая книга Джоан Роулинг

Главный герой новой книги — семилетний Джек. У него есть любимая игрушка, поросенок по имени Пок. Когда Пок теряется, его маленький отважный хозяин отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти друга. В формате детской книжки поднимаются сложные вопросы о разводах, жизни в приемной семье, семейном насилии.

Писательница посвятила книгу своему сыну Дэвиду. В послесловии она написала, что история про отважного мальчика, ищущего друга, пришла ей в голову, когда писательница с детьми отдыхала на песчаном пляже.



Печатная версия книги выходит одновременно на английском и еще на двадцати с лишним языках. В России книгу выпускает издательство «Азбука-Аттикус» с иллюстрациями британского художника Джима Филда.

