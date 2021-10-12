Банковский кредит на киллера. При передаче 1 млн за убийство своей жены задержан петербуржец

По информации нашего издания, около 18 часов 11 октября недалеко от АЗС «Роснефть» на Кубинской улице оперативники «бандитского» отдела уголовного розыска вынули из автомашины такси 54-летнего Александра Красавина. Незадолго до этого он отдал 1 млн рублей человеку, которому заказал убийство своей бывшей жены. Как вы понимаете, весь процесс переговоров записывался и снимался.
«Фонтанка.ру»
По данным «Фонтанки», в комбинации участвовал даже гример петербургской киностудии, так как доказательством исполнения явились фотографии женщины с перерезанным горлом.
Особо интересно и происхождение крупной суммы в полтора миллиона (1 млн отдал при окончательном расчете, 500 тысяч задаток) у рядового контролера ОТК седьмого автопарка. Он взял кредит в банке. Другое дело, что по бумагам заем прошел не под грифом «на ликвидацию». Кстати, погорели и проценты. Все подробности читайте на «Фонтанке».