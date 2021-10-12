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Банковский кредит на киллера. При передаче 1 млн за убийство своей жены задержан петербуржец

Контролер автопарка задержан в Петербурге по подозрению в заказе на убийство своей бывшей жены

Скромный труженик петербургского автопарка попался с поличным при расчете за убийство матери своего ребенка. «Фонтанка» демонстрирует первые кадры захвата и уже знает, откуда подозреваемый взял деньги на расправу.

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По информации нашего издания, около 18 часов 11 октября недалеко от АЗС «Роснефть» на Кубинской улице оперативники «бандитского» отдела уголовного розыска вынули из автомашины такси 54-летнего Александра Красавина. Незадолго до этого он отдал 1 млн рублей человеку, которому заказал убийство своей бывшей жены. Как вы понимаете, весь процесс переговоров записывался и снимался.

«Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», в комбинации участвовал даже гример петербургской киностудии, так как доказательством исполнения явились фотографии женщины с перерезанным горлом.

Особо интересно и происхождение крупной суммы в полтора миллиона (1 млн отдал при окончательном расчете, 500 тысяч задаток) у рядового контролера ОТК седьмого автопарка. Он взял кредит в банке. Другое дело, что по бумагам заем прошел не под грифом «на ликвидацию». Кстати, погорели и проценты. Все подробности читайте на «Фонтанке».

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