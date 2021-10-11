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В Петербурге вручили «Балтийскую звезду» и предложили достать корабль с сокровищами из финских вод

Пиотровский напомнил о затонувших сокровищах, предназначавшихся Эрмитажу

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11 октября в Эрмитажном театре в 18-й раз вручили «Балтийскую звезду». Эту международную премию присуждают за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах региона.

Получить награду приехала эстонская певица Анне Вески, особенно популярная в СССР в 1980-х годах.

«Мои первые сольные концерты прошли в Ленинграде. Где бы я ни выступала, я привожу с собой нашу балтийскую культуру. Я делаю это 40 лет — сколько выхожу на сцену, — и собираюсь продолжать еще 40», — улыбнулась артистка.

Вместе с Анне Вески лауреатами премии 2021 года стали режиссер Кама Гинкас и художественный руководитель гамбургского театра Thalia Йоахим Люкс.

Премию «За поддержку культуры» получил один из организаторов Международного фестиваля «Мост Дружбы в городе Нарва» Тармо Таммисте. В номинации «Память» наградили первого председателя правления Всемирного клуба петербуржцев Валентину Орлову.

«В водах Балтийского моря лежит корабль «Фрау Мария», который вёз из Голландии груз произведений искусства, приобретённых Екатериной II для Эрмитажа. Раньше он находился в водах Швеции, теперь это финские воды. У нас есть хороший сюжет, проверка на дружбу и добрососедство», — напомнил на открытии церемонии директор Эрмитажа и первый лауреат премии «Балтийская звезда» Михаил Пиотровский и тем самым наметил важный пункт плана сотрудничества культурного балтийского сообщества.

Международная премия «Балтийская звезда» учреждена в 2004 году фондом «Балтийский международный фестивальный центр». Премия отмечает заслуги деятелей искусства и культуры, представителей творческой интеллигенции, официальных и деловых кругов в установлении и развитии культурных связей между странами, в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, в расширении гуманитарного сотрудничества.

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Комментарии (4)

teodor
Деувки в красных масках кошерны!)
Coulthard
"80 лет со дня рождени... Ух ты, а ей уж восемьдесят" (с)
Zdobsi
Да, лежит в Финляндии и все сроки прошли.
Забудьте, ничего ценного наверняка там не осталось. Картины в свинцовых тубах вряд ли в целости остались. Так что это пиар ход, не более.
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