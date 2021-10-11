В Петербурге вручили «Балтийскую звезду» и предложили достать корабль с сокровищами из финских вод

11 октября в Эрмитажном театре в 18-й раз вручили «Балтийскую звезду». Эту международную премию присуждают за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах региона.



Получить награду приехала эстонская певица Анне Вески, особенно популярная в СССР в 1980-х годах.



«Мои первые сольные концерты прошли в Ленинграде. Где бы я ни выступала, я привожу с собой нашу балтийскую культуру. Я делаю это 40 лет — сколько выхожу на сцену, — и собираюсь продолжать еще 40», — улыбнулась артистка.



Вместе с Анне Вески лауреатами премии 2021 года стали режиссер Кама Гинкас и художественный руководитель гамбургского театра Thalia Йоахим Люкс.

