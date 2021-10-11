Петербурженка отправится в колонию за экономию на сыне

Суд в Петербурге на полгода отправил в колонию-поселение женщину, злостно уклонявшуюся от уплаты алиментов. За девять лет она не выплатила на содержание своего сына и 500 рублей и никакого участия в его жизни не принимала.



Как сообщает 11 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, 47-летняя петербурженка была лишена родительских прав и с 2012 года неоднократно уклонялась от уплаты алиментов на содержание сына. Ребенка воспитывал отец, женщина в его жизни не участвовала. С 2015 года она состояла на учете в наркологическом кабинете и только в 2020 году устроилась на работу — уборщицей на кондитерской фабрике.