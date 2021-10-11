Петербурженка отправится в колонию за экономию на сыне

Суд в Петербурге на полгода отправил в колонию-поселение женщину, злостно уклонявшуюся от уплаты алиментов. За девять лет она не выплатила на содержание своего сына и 500 рублей и никакого участия в его жизни не принимала.
Как сообщает 11 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, 47-летняя петербурженка была лишена родительских прав и с 2012 года неоднократно уклонялась от уплаты алиментов на содержание сына. Ребенка воспитывал отец, женщина в его жизни не участвовала. С 2015 года она состояла на учете в наркологическом кабинете и только в 2020 году устроилась на работу — уборщицей на кондитерской фабрике.
В Адмиралтейском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании четверти от всех видов доходов в счет алиментов. Поскольку добровольно перечислять деньги на содержание сына женщина не спешила, у нее накопился долг на сумму более 1 миллиона рублей, но выплачивать его она не пыталась. За 9 лет она выплатила сыну 439 рублей 52 копейки.
За неуплату алиментов петербурженку привлекли к административной ответственности, затем еще четыре раза — к уголовной. В итоге Октябрьский районный суд Петербурга признал ее виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) и приговорил в 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Поскольку женщина несколько раз не являлась в суд и на заседание ее пришлось доставить принудительно, ее взяли под стражу прямо в здании суда. Позже она подала апелляцию в городской суд, но приговор оставили без изменений.