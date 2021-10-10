СМИ: Петербуржец Павел Музыченко погиб в Татарстане при крушении самолета с парашютистами

По данным «Фонтанки», у мужчины остались жена и ребенок. В последнее время он жил и работал в Уфе. Источники «Башинформбюро» 10 октября подтвердили его гибель.
Два дня назад, 8 октября, на своей странице в Facebook Музыченко написал, что теперь у него два дома: Петербург и Башкирия. Но он регулярно ездит в Татарстан, на аэродром Мензелинск, где и произошла трагедия.
«Чего мне не хватает? Аэротрубы, чтобы тренировать навыки в парашютном спорте и высотного борта, чтобы не кататься за 250 километров в братский Татарстан. Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолёт купим», — писал Павел.
«Башинформбюро» отмечает, что Павел Музыченко с 2001 года работал в ивент-индустрии. Он прошел путь от монтажника выставочных стендов до руководителя крупной компании. Стоял у истоков создания и возглавлял с 2016 года комитет ярмарочно-выставочной деятельности при петербургском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», с 2017 года руководил технической дирекцией Ялтинского международного экономического форума(ЯМЭФ), с 2018 года возглавлял комитет специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в московском отделении «Деловой России».
Напомним, что лекгомоторный самолёт L-410 с двумя десятками парашютистов на борту упал в Татарстане утром 10 октября. По последним данным, погибли 16 человек, ещё семеро пострадали.