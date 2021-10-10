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Cамолёт с двумя десятками парашютистов рухнул на землю в Татарстане

В городе Мензелинск в Татарстане разбился самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. На борту, по данным МЧС, находились 23 человека. Информация о числе погибших обновляется.

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Фото: скриншот видео / YouTube
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«Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолёта L-410, принадлежащего аэроклубу», — пишет 10 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Автор: КАЗАНДА. В КАЗАНИ. IN KAZAN / vk.com

По предварительной информации, самолёт, эксплуатируемый с 1987 года, пролетел всего километр после взлёта с местного аэродрома. При падении фюзеляж воздушного судна сильно разрушился. По данным ТАСС, погибли 19 человек.

Фото: скриншот видео / YouTube
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«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает о семи выживших, которые были деблокированы из салона самолёта.

РИА Новости предварительно даёт информацию о 16 погибших.

Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (8)

265056402
не следили за самолётом наверное, всё-таки 34 года.
Кровокрас
где вообще этот тратастан находится
265927066
Такое впечатление, что все авиакатастрофы в мире стали происходить в России. Что происходит?
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