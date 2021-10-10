«Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолёта L-410, принадлежащего аэроклубу», — пишет 10 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Автор: КАЗАНДА. В КАЗАНИ. IN KAZAN / vk.com
По предварительной информации, самолёт, эксплуатируемый с 1987 года, пролетел всего километр после взлёта с местного аэродрома. При падении фюзеляж воздушного судна сильно разрушился. По данным ТАСС, погибли 19 человек.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает о семи выживших, которые были деблокированы из салона самолёта.
РИА Новости предварительно даёт информацию о 16 погибших.