Новые данные по упавшему самолёту в Татарстане: погибших — 16, на борту находились 22

В результате крушения легкомоторного самолёта L-410 в Татарстане погибли 16 человек, число пострадавших — 6. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова 10 октября сообщает «Интерфакс».



В региональном минздраве, в свою очередь, сообщили, что пострадавшие направлены в больницы Набережных Челнов и Казани.



В республиканском МЧС уточнили, что по последним данным, всего на борту самолёта находились 20 парашютистов и двое членов экипажа. Ранее сообщалось, что погибших — 15, а пострадавших — семеро.

