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Новые данные по упавшему самолёту в Татарстане: погибших — 16, на борту находились 22

При крушении самолёта в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве

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В результате крушения легкомоторного самолёта L-410 в Татарстане погибли 16 человек, число пострадавших — 6. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова 10 октября сообщает «Интерфакс».

В региональном минздраве, в свою очередь, сообщили, что пострадавшие направлены в больницы Набережных Челнов и Казани.

В республиканском МЧС уточнили, что по последним данным, всего на борту самолёта находились 20 парашютистов и двое членов экипажа. Ранее сообщалось, что погибших — 15, а пострадавших — семеро.

«Фонтанка» писала, что самолёт с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане утром 10 октября. Одним из погибших мог стать житель Петербурга.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Последние недели растёт количество сообщений об авиакатастрофах. Это - не совпадение. Это - закономерность, следствие катастрофического падения профессионализма во всех областях человеческой деятельности. Об авиакатастрофах мы узнаём сразу, потому что в них сразу в одном месте на глазах у очевидцев гибнет много людей одновременно. Однако " катастрофы" происходят и во всех остальных видах деятельности. Правда в большинстве случаев появление жертв в результате этих катастроф отложено во времени и причинно-следственная связь не столь очевидна. Каждый день судами выносятся неправосудные решения, ущемляющие интересы людей и иногда толкающие их к летальному исходу; каждый день огромное количество людей не получают качественной медицинской помощи, которая им необходима; каждый день тонны пищевых суррогатов проникают в организмы людей, становясь миной замедленного действия. Кадровые назначения "эффективных менеджеров" из медвежат закладывают предпосылки для будущих катастроф.
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