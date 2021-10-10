В МЧС сообщили о 15 погибших при крушении самолёта в Татарстане

В результате крушения легкомоторного самолёта L-410 в Татарстане погибли 15 человек. Об этом в воскресенье, 10 октября, со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает «Интерфакс».



Семь человек удалось спасти, уточнили в ведомстве спасателей.



На базе Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан открыт телефон горячей линии 8-(843)288–45–63.



Напомним, ранее со ссылкой на источники в экстренных службах сообщалось, что число погибших — от 16 до 19. Одним из них мог стать парашютист из Петербурга. По одной из предварительных версий, причиной крушения самолёта мог быть его перегруз.

