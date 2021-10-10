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Летел 21 человек вместо 19: причиной крушения самолета в Татарстане мог стать перегруз

В разбившемся в Татарстане самолете мог находиться парашютист из Петербурга

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Одной из версий падения L-410 в Татарстане может быть перегруз, пишет 10 октября местный портал «Бизнес Online». При расчетных 19 пассажирах на борту был 21. Среди них, как сообщают СМИ, мог быть также и парашютист из Петербурга.

«На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения», — приводит издание слова источника.

Кроме перегруза рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

Как сообщает «Татар-Информ», семь пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в БСМП Набережных Челнов и РКБ силами санитарной авиации минздрава республики.

«Фонтанка» писала, что самолёт с двумя десятками парашютистов рухнул на землю в Татарстане утром 10 октября. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 19 человек.

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Комментарии (1)

tatarin
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