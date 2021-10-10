Летел 21 человек вместо 19: причиной крушения самолета в Татарстане мог стать перегруз

Одной из версий падения L-410 в Татарстане может быть перегруз, пишет 10 октября местный портал «Бизнес Online». При расчетных 19 пассажирах на борту был 21. Среди них, как сообщают СМИ, мог быть также и парашютист из Петербурга.
«На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения», — приводит издание слова источника.
Кроме перегруза рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.
Как сообщает «Татар-Информ», семь пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в БСМП Набережных Челнов и РКБ силами санитарной авиации минздрава республики.
«Фонтанка» писала, что самолёт с двумя десятками парашютистов рухнул на землю в Татарстане утром 10 октября. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 19 человек.