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Владелец «Форда» на Поэтическом бульваре удивил инспекторов, проверявших парковку во дворах

ГАТИ проверила парковку во дворах Калининского и Выборгского районов Петербурга

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Фото: ГАТИ Петербурга
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Специалисты Государственной административно-технической инспекции провели рейд по дворам двух районов Петербурга. Среди нарушителей правил парковки нашелся один, сумевший удивить даже инспекторов. А в другом дворе пришлось выручать мусоровоз.

Как сообщил 8 октября на своей странице «Вконтакте» начальник ГАТИ Олег Зотов, инспекторы прошлись по адресам в Калининском и Выборгском районах, о которых жители сообщили через сервис на сайте инспекции. Всего зафиксировали около сотни нарушений, в основном — парковку на газонах и перегораживание пешеходных дорожек. Попадались и машины, перегораживавшие подъезды к контейнерным площадкам и входы в дома.

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«Вопиющий случай» встретился инспекторам на Поэтическом бульваре. Владелец легкового автомобиля Ford организовал себе парковочное место, отсыпав его гравием прямо на газоне. «Казалось бы, нас уже сложно чем-то удивить. Но у автовладельца на Поэтическом бульваре получилось», — прокомментировал Зотов. Информацию об этом также передадут в администрацию района, которая содержит этот газон.

Фото: ГАТИ Петербурга
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На Богословской улице обнаружили каршеринговый Nissan, припаркованный на контейнерной площадке и перегородивший подъезде к ней для спецтранспорта. Прямо на глазах инспекторов мусоровоз не не смог выгрузить мусор из пухто. Каршеринг погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку, после чего мусор смогли вывезти.

Все нарушители получат административные штрафы, подчеркнули в ГАТИ. Для физических лиц он составляет 3 тысячи рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.

Всего с момента получения права штрафовать за неправильную парковку во дворах ГАТИ вынесла 404 постановления на сумму 3 миллиона 858 тысяч рублей. Нарушения фиксируются в автоматическом режиме при помощи специальных программно-аппаратных комплексов, установленных в автомобиле инспекции.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (6)

spb7771250
ВЕСЬ город вообще-то в таком виде. Заметил ещё, что колхозники начинают ездить по тротуарам там, где раньше этого никто не делал никогда.
Peterburzhec
Сделайте сначала нужное количество парковочных мест, а потом штрафуйте и эвакуируйте! Застроили парковки человейниками, что теперь жители старых домов страдают!!!
Tamagohsa
На Кушелевскую дорого во дворы бы заехали )
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