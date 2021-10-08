Специалисты Государственной административно-технической инспекции провели рейд по дворам двух районов Петербурга. Среди нарушителей правил парковки нашелся один, сумевший удивить даже инспекторов. А в другом дворе пришлось выручать мусоровоз.
Как сообщил 8 октября на своей странице «Вконтакте» начальник ГАТИ Олег Зотов, инспекторы прошлись по адресам в Калининском и Выборгском районах, о которых жители сообщили через сервис на сайте инспекции. Всего зафиксировали около сотни нарушений, в основном — парковку на газонах и перегораживание пешеходных дорожек. Попадались и машины, перегораживавшие подъезды к контейнерным площадкам и входы в дома.
«Вопиющий случай» встретился инспекторам на Поэтическом бульваре. Владелец легкового автомобиля Ford организовал себе парковочное место, отсыпав его гравием прямо на газоне. «Казалось бы, нас уже сложно чем-то удивить. Но у автовладельца на Поэтическом бульваре получилось», — прокомментировал Зотов. Информацию об этом также передадут в администрацию района, которая содержит этот газон.
На Богословской улице обнаружили каршеринговый Nissan, припаркованный на контейнерной площадке и перегородивший подъезде к ней для спецтранспорта. Прямо на глазах инспекторов мусоровоз не не смог выгрузить мусор из пухто. Каршеринг погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку, после чего мусор смогли вывезти.
Все нарушители получат административные штрафы, подчеркнули в ГАТИ. Для физических лиц он составляет 3 тысячи рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.
Всего с момента получения права штрафовать за неправильную парковку во дворах ГАТИ вынесла 404 постановления на сумму 3 миллиона 858 тысяч рублей. Нарушения фиксируются в автоматическом режиме при помощи специальных программно-аппаратных комплексов, установленных в автомобиле инспекции.