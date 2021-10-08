Специалисты Государственной административно-технической инспекции провели рейд по дворам двух районов Петербурга. Среди нарушителей правил парковки нашелся один, сумевший удивить даже инспекторов. А в другом дворе пришлось выручать мусоровоз.



Как сообщил 8 октября на своей странице «Вконтакте» начальник ГАТИ Олег Зотов, инспекторы прошлись по адресам в Калининском и Выборгском районах, о которых жители сообщили через сервис на сайте инспекции. Всего зафиксировали около сотни нарушений, в основном — парковку на газонах и перегораживание пешеходных дорожек. Попадались и машины, перегораживавшие подъезды к контейнерным площадкам и входы в дома.