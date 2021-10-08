Видеозаписью двойного ДТП на КАД после заезда с Заневки поделился в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Павел. На ней видно, как в стоящую во втором ряду красную Daewoo Nexia на скорости врезается оранжевый Hyundai Solaris. «Дэу» и белый Renault Logan перед ней стояли после ДТП, в нескольких метрах участники выставили ярко-рыжий предмет, имитирующий знак аварийной остановки, но от невнимательного водителя это не спасло. От удара «Нексии» вмяло багажник, автору видео, проезжавшему в соседнем ряду, даже пришлось взять правее, чтобы его не задело.

«"Нексия" догнала в зад «Рено Логан» белый, я проезжал там в 8:30, они знаки выставляли и стояли, видимо, ДПС ждали, на видео же видно — белый «Логан» впереди с открытым багажником стоит. А обратно еду, смотрю: «Нексия» уже в тотал», — пишет участник группы Андрей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад», около 8:20 дежурному поступила информация о том, что на 44-м километре внешнего кольца КАД во второй полосе столкнулись две легковые машины. Через некоторое время (судя по видео, через 25 минут) в них въехал еще один легковой автомобиль. Авария, к счастью, обошлась без пострадавших. Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место и оформили ДТП, после чего все быстро разъехались.

Согласно статистике, в среднем в остановившийся на КАД автомобиль врежутся не позднее чем через 5–8 минут. Часто такие аварии заканчиваются как минимум травмами у их участников. Нередки случаи, когда вышедшие из машин люди оказывались зажаты между автомобилями.

Этим утром КАД возглавила список самых крупных городских пробок: в 9:34 на внешнем кольце собрался 9-километровый затор от реки Оккервиль до Рябовского шоссе, а в 9:22 на внутреннем кольце скопилась пробка длиной 4,8 километра от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. В топ-5 также вошли заторы на: