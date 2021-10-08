Вокалист Depeche Mode Дейв Гаан представил первый сингл своего нового сольного альбома. Видеоклип Metal Heart опубликован на Youtube-канале музыканта в пятницу 8 октября. В кадре музыкант работает над новой пластинкой в легендарной американской студии Шангри-Ла в Малибу, где писались Боб Дилан, Эрик Клэптон, Black Sabbath, Metallica, U2, Нил Янг и другие.

Новая пластинка Гаана Imposter (Самозванец) снова записана вместе с рок-госпел группой Soulsavers, как и предыдущие два альбома The Light The Dead See (2012) и Angels & Ghosts (2015).

На этот раз это 12 кавер-версий на тех музыкантов, чьи композиции заставляют чувствовать себя «как дома», рассказал Дейв Гаан. Среди них — песни Нила Янга, Пи Джей Харви, Боба Дилана, Марка Ланегана (с бывшим лидером одной из легенд гранжа из группы Screaming Trees Дейв Гаан ранее сотрудничал в рамках Soulsavers — прим.ред.) и многие другие.



Первый сингл Metal Heart — это песня американской исполнительницы Шарлин Маршалл, известной как Cat Power.



«Когда я слушаю голоса и песни этих людей, и что более важно, то, как они их поют и интерпретируют слова, — я чувствую себя как дома. Я отождествляю себя с этим. Меня это утешает больше всего на свете. На записи нет ни одного исполнителя, который бы меня не тронул, — цитирует NME сказанное певцом о представленных произведениях. — Я знаю, что мы сделали что-то особенное, и надеюсь, что другие это почувствуют, и это заставит их совершить небольшое путешествие — особенно людей, которые любят и любили музыку годами».



Сам музыкант называет свою новую работу не «каверами», но переосмыслением песен «разных жанров и периодов времени». Пластинка «Imposter» будет доступна целиком 12 ноября.

