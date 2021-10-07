Приморскому району Петербурга добавят ограничений движения работами на теплосети и реконструкцией дороги. В центре города водителей потеснят для ремонта тротуаров.
Как сообщает 7 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 8 октября по 6 ноября будет ограничено движение транспорта по Большой Морской улице от набережной Мойки до Исаакиевской площади, Исаакиевской площади и Почтамтскому переулку от Большой Морской до набережной Мойки и набережной Мойки от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. АНП «Объединение «ДОРМОСТ» будет ремонтировать там тротуары.
С 9 октября 2021 года по 23 июня 2022 года для прокладки теплосети будет закрыт проезд по Аэродромной улице от Серебристого бульвара до Коломяжского проспекта. Работы выполнит ООО «Фирма «ИФ».
А с 11 октября 2021 года и до 30 апреля 2022 года из-за работ по реконструкции дороги будут поэтапно ограничивать и перекрывать движение по Приморскому шоссе и улице Савушкина. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Перекрывать будут 17 октября улицу Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы и Школьную улицу у улицы Савушкина.
Ограничат проезд:
- с 11 октября по 27 ноября — на Приморском шоссе от 1-го Лахтинского моста до дома 89, литера А по Школьной улице;
- с 11 по 16 октября и с 18 октября по 27 ноября — на улице Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы;
- с 28 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года — на Приморском шоссе от 1-го Лахтинского моста до улицы Савушкина.
Напомним также, что с 8 до 15 октября будет ограничен проезд по Приморскому путепроводу, а на Приморском проспекте до 15 октября там закрыто движение у дома 169, литера А.