Ремонт дорожного покрытия внесет коррективы в схемы движения в Приморском и Адмиралтейском районах Петербурга в первой половине октября. К работам на Приморском шоссе и проспекте добавятся ограничения на путепроводе.



Как сообщает 7 октября пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест», с 8 до 15 октября будут поэтапно ограничивать движение транспорта по Приморскому путепроводу, проходящему над улицей Савушкина на ее пересечении с Приморским шоссе. АО «ГК «Омега» будет менять там асфальтобетонное покрытие проезжей части.