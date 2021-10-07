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Приморский путепровод ограничат, а Пикалов мост закроют до середины октября

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Ремонт дорожного покрытия внесет коррективы в схемы движения в Приморском и Адмиралтейском районах Петербурга в первой половине октября. К работам на Приморском шоссе и проспекте добавятся ограничения на путепроводе.

Как сообщает 7 октября пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест», с 8 до 15 октября будут поэтапно ограничивать движение транспорта по Приморскому путепроводу, проходящему над улицей Савушкина на ее пересечении с Приморским шоссе. АО «ГК «Омега» будет менять там асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Фото: ГАТИ Петербурга
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В этом же районе сейчас ведутся работы еще на двух объектах. На Приморском шоссе реконструируют дорогу на участке от 1-го Лахтинского моста до дома 89, литера А, по Школьной улице. Работы и ограничения там продлятся до сентября 2023 года. А на Приморском проспекте, по данным ГАТИ, прокладывают газопровод, и до 15 октября там полностью закрыто движение у дома 169, литера А.

С 8 октября также закроют проезд по Пикалову мосту. То же АО «ГК «Омега» будет менять там асфальт. Перекрытие продлится до 14 октября.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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