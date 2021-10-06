Из-за сбоя на заводе «Балтика» в Петербурге в 720 пивных банках оказалась вода. Они поступили в продажу

На пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге из-за технического сбоя в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода. Об этом «Фонтанке» 6 октября сообщили в пресс-службе компании.



Инцидент произошел еще 31 августа. Во время запланированной остановки оборудования на одной из линий розлива произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды было разлито в 720 банок. Сейчас продукция реализовывается.



«В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус», — добавили в пресс-службе компании.

