FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Из-за сбоя на заводе «Балтика» в Петербурге в 720 пивных банках оказалась вода. Они поступили в продажу

В «Балтике» воду в пивных банках объяснили технологическим сбоем

10
Печать

На пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге из-за технического сбоя в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода. Об этом «Фонтанке» 6 октября сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел еще 31 августа. Во время запланированной остановки оборудования на одной из линий розлива произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды было разлито в 720 банок. Сейчас продукция реализовывается.

«В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус», — добавили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что вода, используемая в пивоварении, абсолютно безопасна и подходит для потребления. Тех, кому удастся попробовать ее на вкус, просят обратиться на горячую линию: 8 800 333-33-03 (звонок по России бесплатный).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Resident_Ev1l
Захотел захмелиться после перебора вчерашнего. Баночку открыл, залпом ее бац, а там вода...
Alexander_5e4cfced16b74
просто забИли добавить краситель... и так пипл схавает )
Gorodskoy
Ну там и так всегда вода или моча...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний