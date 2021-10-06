Netflix отредактирует «Игру в кальмара». Во всем виновен номер телефона

Сериал, набравший в мире за последние недели колоссальную популярность, взобравшись на первые строчки рейтингов в том числе и в России, — «Игра в кальмара» — будет отредактирован. Об этом со ссылкой на официальное сообщение компании пишет The Korea Times.



Поработать предстоит с несколькими сценами, в которых на экране появляется телефонный номер. Как оказалось, он принадлежит реальному человеку, и зрители после выхода сериала стали массово звонить и писать этому абоненту. В кадре номер был написан на визитке, приглашающей людей, испытывающих финансовые трудности, сыграть в игру на выживание. Реальный обладатель номера в интервью СМИ 23 сентября заявил, что с выхода сериала 17 сентября ему не дают нормально жить.

