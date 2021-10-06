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Netflix отредактирует «Игру в кальмара». Во всем виновен номер телефона

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Сериал, набравший в мире за последние недели колоссальную популярность, взобравшись на первые строчки рейтингов в том числе и в России, — «Игра в кальмара» — будет отредактирован. Об этом со ссылкой на официальное сообщение компании пишет The Korea Times.

Поработать предстоит с несколькими сценами, в которых на экране появляется телефонный номер. Как оказалось, он принадлежит реальному человеку, и зрители после выхода сериала стали массово звонить и писать этому абоненту. В кадре номер был написан на визитке, приглашающей людей, испытывающих финансовые трудности, сыграть в игру на выживание. Реальный обладатель номера в интервью СМИ 23 сентября заявил, что с выхода сериала 17 сентября ему не дают нормально жить.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» снял режиссер Хван Дон-хёк. Триллер возглавил топ Netflix в 90 странах, включая США, Мексику и Бразилию.

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Комментарии (1)

Штиль
Сериал действительно неплохой, создаёт интригу, держит в напряжении, вызывает чувства сопереживания и боли главных героев, но концовка сериала "Игра в кальмара" приводит в недоумение. Возможно - это "тайный ход" сценаристов, но почему, имея на банковском счёте миллиарды, главный герой побирается, занимает деньги в долг и целый год не выполняет последнюю просьбу умирающей партнёрши по игре... Менталитет нации или маразм?!
Смотрите сами, вдруг перед вами откроется истина))
Приятного просмотра!
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