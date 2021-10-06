«Солдатские матери Петербурга» приостановили помощь военнослужащим из-за списка ФСБ

«Гласность правдивой информации о нарушениях прав человека является важнейшим инструментом для их защиты. Однако новое законодательство фактически нивелирует возможности в работе правозащитников, юристов и журналистов: мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях. Очевидно, что это скажется и на уровне защищенности военнослужащих по призыву», — говорится в заявлении.

В записи также отмечается, что ситуация в вооруженных силах России не улучшается, а системные проблемы остаются нерешенными. В 2021 году впервые за семь лет выросло число проявлений неуставных отношений в российской армии, однако «вместо того, чтобы решать сложившиеся проблемы теми путями, которыми это принято делать в открытых обществах (с привлечением общества, независимых экспертов и правозащитников), власти создают инструменты, с помощью которых о происходящем можно будет просто умалчивать».



В начале октября стало известно, что ФСБ РФ утвердила перечень информации в области военной и военно-технической деятельности, за сбор которой физическое лицо могут признать «иностранным агентом». В списке находятся 60 пунктов, каждый из которых касается сведений, не содержащих государственную тайну. Среди них — сбор сведений об «оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки», «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках», «о закупках товаров, работ, услуг для нужд вооруженных сил, в том числе единственных поставщиках», «о ходе и результатах расследований, которые производятся следователями ФСБ и СК».

