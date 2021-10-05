Музыкант из Франции Софьян Памар (Sofiane Pamart) дал концерт не просто под открытым небом, а под небом, озаренным лучами северного сияния. Видеозапись выступления в октябре выложена на YouTube.



Для выступления пианиста и композитора на улицу был вывезен рояль, а играть пришлось в большом теплом пуховике: концерт шел больше часа, и стало довольно прохладно.



Еще одной организационной проблемой было подкараулить собственно северное сияние. Для этого съемочная группа провела в Финляндии неделю. Выступление проходило без зрителей, но его снимали на несколько профессиональных телекамер и дроны, а трансляция шла в соцсетях. Время начала, естественно, анонсировалось только примерно.

