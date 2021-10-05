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Французский пианист сыграл концерт в лучах северного сияния в Лапландии

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Музыкант из Франции Софьян Памар (Sofiane Pamart) дал концерт не просто под открытым небом, а под небом, озаренным лучами северного сияния. Видеозапись выступления в октябре выложена на YouTube.

Для выступления пианиста и композитора на улицу был вывезен рояль, а играть пришлось в большом теплом пуховике: концерт шел больше часа, и стало довольно прохладно.

Еще одной организационной проблемой было подкараулить собственно северное сияние. Для этого съемочная группа провела в Финляндии неделю. Выступление проходило без зрителей, но его снимали на несколько профессиональных телекамер и дроны, а трансляция шла в соцсетях. Время начала, естественно, анонсировалось только примерно.

Специально для этого концерта Софьян Памар сочинил три новые композиции. Они получили тематические названия: Аврора, Бореалис и Киттиля. Запись выступления доступна на YouTube.

Автор: Cercle/YouTube

Софьян Памар — выпускник консерватории города Лилля, ставший известным как рэп-пианист, чьи альбомы дважды становились золотыми. Запись концерта в Лапландии он осуществил в рамках международного проекта Cercle, цель которого — популяризация культурных и природных достопримечательностей. Площадками для концертов уже становились Эйфелева башня, пирамиды Гизы, обсерватория Гриффита, дворец Фонтенбло, Шамборский замок. Выступления проводятся каждые две недели, после концертов артисты отвечают на вопросы в прямом эфире в Facebook.

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Комментарии (1)

07A
Красотища, но Зеленский играет органичней!
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