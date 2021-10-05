Кинокомпания HBO 5 октября опубликовала первый тизер сериала «Дом дракона» (House of the Dragon), который станет приквелом популярнейшей «Игры престолов».
В минутном ролике, выполненном в стилистике и цветовом решении «Игры престолов», появляются знакомые всем фанатам сериала артефакты: Железный трон и знак Десницы короля. На экране быстро сменяются кадры рыцарских боев, королевских приемов, схватки на мечах.
«Боги. Короли. Огонь. Кровь, — говорит голос за кадром. — Мечты не сделали нас королями. Драконы сделали». В тизере появляется белокурая пара — это исполнители главных ролей Эмма Д’Арси в роли принцессы Рейниры Таргариен и Мэтт Смит в роли принца Деймона Таргариена.
Автор: HBO Max/YouTube
Сериал «Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», который в свою очередь является приквелом саги «Песнь льда и огня» — литературной основы сериала «Игра престолов». Действие в нем происходит за 200 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает кровавую историю Дома Таргариенов.
Сериал выйдет на видеоплатформе HBO Max уже в 2022 году.