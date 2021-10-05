Кинокомпания HBO 5 октября опубликовала первый тизер сериала «Дом дракона» (House of the Dragon), который станет приквелом популярнейшей «Игры престолов».



В минутном ролике, выполненном в стилистике и цветовом решении «Игры престолов», появляются знакомые всем фанатам сериала артефакты: Железный трон и знак Десницы короля. На экране быстро сменяются кадры рыцарских боев, королевских приемов, схватки на мечах.



«Боги. Короли. Огонь. Кровь, — говорит голос за кадром. — Мечты не сделали нас королями. Драконы сделали». В тизере появляется белокурая пара — это исполнители главных ролей Эмма Д’Арси в роли принцессы Рейниры Таргариен и Мэтт Смит в роли принца Деймона Таргариена.