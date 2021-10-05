На Новой сцене Александринского театра вечером 4 октября вручали театральную премию для молодых «Прорыв». Общий итог 12-й церемонии: эксперты выделили, а жюри наградило по-настоящему интересные проекты, авторы которых работают на границе разных видов искусств — драматического театра, совриска, музыки, театра кукол; исследуют темы за рамками общепринятых, привычных. Так, лучший режиссер по версии этого года инсценировал роман Виктора Пелевина «Омон Ра», что уже само по себе любопытно, и сделал это средствами не только театральными, но и современного искусства (видеоарт, перформанс). А Дмитрий Крестьянкин и Леон Словицкий, придумавшие «Плохой театр», берутся исследовать маргинальные сюжеты вроде судьбы Магды Геббельс («Магда») или жизни тульских парней, выросших в 90-е («Квадрат»).

Впрочем, не исключено, что отмеченные премией независимые проекты так и останутся в статусе маргинальных и без какой-либо существенной поддержки, а Петербург продолжит расставаться с режиссерами, художниками, актерами без особого сожаления, словно эти потери способны восполняться бесконечно. Собственно, об этом и была сама театрализованная церемония награждения. Режиссировать ее пригласили Дмитрия Егорова (лауреат-2017 за спектакль «Молодая гвардия» в театре «Мастерская»), который украсил церемонию живой музыкой и добавил изрядную долю иронии, а местами даже сарказма, заметно оживив происходящее. В прологе он сам вышел на сцену и промелодекламировал в микрофон пару куплетов песни Леонида Утесова «Когда проходит молодость». Следом на экранах появились имена номинантов. В коротких видеозарисовках, представлявших каждого, звучали их размышления о состоянии петербургского театра в частности и российского — вообще. Режиссер Никита Славич, например, сетовал на небольшое количество женщин-режиссеров и квир-театра и «токсичность» атмосферы. А театральный менеджер Леон Словицкий говорил о постоянном оттоке качественных кадров в Москву и регионы и безжалостное отношение города к этому процессу.

Всех победителей объявляли посредством «поющих фото» или дипфейков. Помимо новых лауреатов, на сцену выходили обладатели «Прорыва» прошлых лет: Илья Дель, Кирилл Варакса, Максим Фомин, Александр Мохов и другие. Завершился вечер вручением директору — художественному руководителю театра «Приют комедианта» Виктору Минкову спецприза имени Антона Губанкова за поддержку молодых талантов.

Фото: Василий Вострухин / предоставлено организаторами Фото: Василий Вострухин / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Лауреаты премии «Прорыв» за сезон 2019–2020:

«Лучший режиссер» — Руслан Кацагаджиев за постановку спектакля «Homo Omon. Эхо будущего» (независимый проект); «Лучший художник» — Наталия Бурнос за создание сценографии и костюмов к спектаклю «Бабочка» (режиссер Альфия Абдулина), Театр кукол «Бродячая собачка»; «Лучшая женская роль» — Анна Арефьева за исполнение роли Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак» (режиссер Александр Баргман), театр «Мастерская»; «Лучшая мужская роль» — Григорий Чабан за исполнение роли в спектакле «Пиковая дама. Игра» (режиссер Евгения Сафонова), Театр им. Ленсовета; «Лучший исполнитель роли второго плана» — Роман Кочержевский за исполнение роли в спектакле «Пиковая дама. Игра» (режиссер Евгения Сафонова), Театр им. Ленсовета;