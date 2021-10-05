FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
72.92р84.64р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Ловите солнце. Такое 5 октября, как сегодня, бывает в Петербурге раз в 10 лет

Синоптики прогнозируют в Петербурге 12–14 градусов

Антициклон продолжает дарить петербуржцам хорошую погоду. Завтра будет даже теплее, чем сегодня.

3
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 октября в городе ожидается облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный. Воздух с ночных 5–7 градусов прогреется днём до 12–14. Атмосферное давление существенно не изменится.

Температура эта — вполне обычная для начала октября, а вот солнце — редкость. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно — 31 раз. 20 раз было облачно с прояснениями, 6 раз — ясно, отмечает «Яндекс» и, в отличие от СЗ УГМС, обещает сегодня ясную погоду.

Самое холодное 5 октября выдалось в Ленинграде в 1975 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 1966 году, плюс 18. В более чем 75% случаев температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 3 градусов ночью до 13 днём.

В ближайшие два дня погода в целом сохранится такой же, в среду — на градус теплее, чем сегодня.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

07A
Спасибо товарищ губернатор!
abitfrosty
Ловите лучше ВОРа.
Antuan Rokanten
Невероятная погода. Действительно, надо ловить солнце пока оно еще есть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний