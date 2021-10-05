Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 октября в городе ожидается облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный. Воздух с ночных 5–7 градусов прогреется днём до 12–14. Атмосферное давление существенно не изменится.



Температура эта — вполне обычная для начала октября, а вот солнце — редкость. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно — 31 раз. 20 раз было облачно с прояснениями, 6 раз — ясно, отмечает «Яндекс» и, в отличие от СЗ УГМС, обещает сегодня ясную погоду.

