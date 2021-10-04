Как сообщает 4 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 4 октября и до 23 ноября ООО СК «Орион плюс» ремонтирует дорожное покрытие Трамвайного проспекта. В связи с этим движение по нему будут поэтапно ограничивать и закрывать. Перекрытия введут:

с 8:00 6 октября до 7 ноября и с 13 по 14 ноября — на участке от улицы Зины Портновой до проспекта Народного Ополчения;

с 8:00 9 ноября до 10 ноября — на участке от проспекта Народного Ополчения до Троллейбусного проезда.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 5 по 10 октября для прокладки теплосети ограничат проезд по Суздальскому проспекту от улицы Композиторов до проспекта Энгельса. Работы выполнит ООО «ЭнергоСеть».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







А для прокладки электрокабеля с 5 октября по 31 декабря ограничат движение по Кадетской линии от Среднего до Большого проспекта В.О., а также закроют боковой проезд Большого проспекта В.О. от улицы Репина до Кадетской линии. Ведет работы ООО ЛСС.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







В связи с продолжением ремонта дорожного покрытия на проспекте Обуховской Обороны с 5 октября по 29 ноября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение на участке от набережной Обводного канала до Большого Смоленского проспекта, в том числе с 26 по 28 октября перекроют проезд по Слободской улице у проспекта Обуховской Обороны. Работы ведет ООО СК «Орион плюс». Сейчас там введены ограничения в районе развязки с КАД, из-за чего этим утром на участке скопилась плотная пробка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







В Красном Селе из-за ремонта дорог водителей потеснят сразу по двум адресам. С 5 октября по 1 ноября ООО СК «Орион плюс» будет поэтапно ограничивать и закрывать движение по Кипенской улице и Опольскому переулку. А 7 по 9 октября закроют проезд по Киевской улице от улицы Восстановления до дома 1, литера А, по Киевской. Там работы ведет местная администрация МО города Красное Село.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 6 по 11 октября в ночное время — с 22:00 до 7:00 — ограничат движение транспорта по набережной реки Сестры от улицы Пограничников до улицы Борисова. ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





