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Обухово встало в «огромных пробках» из-за ремонта дороги в районе КАД

Автомобилисты утром 4 октября застряли в плотной пробке в районе развязки кольцевой автодороги Петербурга и проспекта Обуховской Обороны. Улицы «окрасил в бордовый» дорожный ремонт.

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«Огромные пробки на всех съездах с КАД и на КАД в Обухово», — жалуются в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «100500 полос сходятся в 2, на 1-й из которых ремонт, а на второй срезан асфальт. Развязку изначально спланировал «гений». Чтоб он жил под ней», — возмущается Сергей.

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По данным «Яндекс.Пробок», в начале одиннадцатого часа утра затор на Шлиссельбургском проспекте и проспекте Обуховской Обороны тянулся на 4,2 километра — от Прибрежной улицы до метро «Пролетарская». В пробке можно потерять чуть больше часа вместо обычных 32 минут.

На проспекте Обуховской Обороны ООО «СК «Орион плюс» ремонтирует дорожное покрытие с начала августа. С 4 по 7 октября ограничено движение на участке от съезда на КАД до Шлиссельбургского проспекта, включая перекресток с ним. Продлится ремонт до 15 ноября.

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Комментарии (5)

260569221
А чего ноете то??
Сами же выбрали на выборах.
261837251
Посоветую Сергею и его единомышленникам меньше ездить на своих вёдрах, меньше будет пробок.
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