«Огромные пробки на всех съездах с КАД и на КАД в Обухово», — жалуются в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «100500 полос сходятся в 2, на 1-й из которых ремонт, а на второй срезан асфальт. Развязку изначально спланировал «гений». Чтоб он жил под ней», — возмущается Сергей.
По данным «Яндекс.Пробок», в начале одиннадцатого часа утра затор на Шлиссельбургском проспекте и проспекте Обуховской Обороны тянулся на 4,2 километра — от Прибрежной улицы до метро «Пролетарская». В пробке можно потерять чуть больше часа вместо обычных 32 минут.
На проспекте Обуховской Обороны ООО «СК «Орион плюс» ремонтирует дорожное покрытие с начала августа. С 4 по 7 октября ограничено движение на участке от съезда на КАД до Шлиссельбургского проспекта, включая перекресток с ним. Продлится ремонт до 15 ноября.