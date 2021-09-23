Дорожный ремонт и работы на коммуникациях в ближайшие дни внесут изменения в схему движения транспорта в нескольких районах Петербурга. Ограничения продлятся до середины октября, а на проспекте Обуховской Обороны — до середины ноября.



Как сообщает 23 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 сентября по 19 ноября для ремонта дорожного покрытия ограничат движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до железнодорожного переезда. А с 20 по 21 октября проезд по этому участку будет перекрыт. Работы ведет ООО «СК "Орион плюс"».