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Ремонт дороги ограничит проезд по Обуховской Обороны и Кантемировскому мосту

Дорожный ремонт и работы на коммуникациях в ближайшие дни внесут изменения в схему движения транспорта в нескольких районах Петербурга. Ограничения продлятся до середины октября, а на проспекте Обуховской Обороны — до середины ноября.

Как сообщает 23 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 сентября по 19 ноября для ремонта дорожного покрытия ограничат движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до железнодорожного переезда. А с 20 по 21 октября проезд по этому участку будет перекрыт. Работы ведет ООО «СК "Орион плюс"».

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 25 сентября по 10 октября ограничат движение по Манчестерской улице у дома 2–4. ООО «Специализированный застройщик "Созидание"» будет прокладывать там канализацию.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Дорожное покрытие отремонтируют и на Кантемировском мосту. В связи с этим с 27 сентября по 10 октября движение там будет ограничено. Работы выполнит ЗАО «Экодор».

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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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