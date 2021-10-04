Петербурженка отсудила у коммунальщиков 330 тыс. рублей за залитую кипятком квартиру. Женщина просила гораздо больше

Невский районный суд Петербурга вынес решение по иску местной жительницы к «Жилкомсервис № 2 Невского района». Горожанка просила больше миллиона рублей за залитую кипятком квартиру.
Как сообщили в пресс-службе городских судов 4 октября, в начале июня прошлого года в одной из комнат ее жилплощади взорвался радиатор — горячая вода повредила отделку, мебель и бытовую технику.
В середине месяца в квартиру пришла представительница ЖКС, «которая отказалась фиксировать в акте причиненный ущерб, а также обстоятельства, при которых такой ущерб был причинен».
Истец просила миллион за последствия аварии, а также 18 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек.
«Суд назначил экспертизу, которая показала, что стоимость затрат на восстановительный ремонт имущества составляет 129 497 рублей. Величина ущерба, причиненного движимому имуществу, составляет 110 756 рублей», — отметили в пресс-службе.
В итоге с ЖКС в пользу горожанки взыскали больше 330 тысяч рублей — в счет возмещения материального вреда, компенсацию морального ущерба, для оплаты штрафа, а также за проведение оценки и услуг представителя.