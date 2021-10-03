Спутавший Петербург с дагестанским аулом бизнесмен арестован за стрельбу из автомата Калашникова

В Петербурге после стрельбы из «Мерседеса» арестовали 28-летнего предпринимателя из Дагестана Арсена Чучуева. На автомат он накопил продажей огурцов.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 3 октября Чучуева отправили в СИЗО на два месяца по делу о хулиганстве. Пару дней назад на Пулковском шоссе Mercedes S500 с дагестанскими номерами привлек внимание выстрелами из АК-74. В салоне сидели бизнесмен, его земляки и 35-летняя петербурженка, для которой, видимо, и был устроен спектакль в южных традициях. В салоне нашли охолощенный автомат Калашникова, муляж гранаты и нож. Владелец «Мерседеса» ранее привлекался за наркотики.

