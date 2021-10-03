Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 3 октября, накануне около шести часов вечера в полицию обратился очевидец, которому пришлось понервничать на дороге. По его словам, с кольцевой на Киевское шоссе съехал белый «Мерседес» с дагестанскими номерами и стволом, выглядывавшим из люка. Машина со стрельбой скрылась в направлении Пулково.
Информацию передали патрульным нарядам полиции Московского и соседних районов, выезды перекрыли. Подходящий под описание «Мерседес» остановили на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. В салоне были 34-летний водитель Умалат, 28-летний Арсен, 31-летний Мурат, охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Трое мужчин из Дагестана. Один заявил, что только прилетел и не знает, как именно его готовились встречать. Его знакомый признал: стреляли, прикалывались.
Компанию доставили в отдел, опросили и процессуально задержали Арсена. За холостую стрельбу ему вменяют уголовное хулиганство (213 УК). В полицейском главке добавили, что в суде будут настаивать на аресте подозреваемого.