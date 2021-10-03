FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Двое на белом «Мерседесе» автоматной стрельбой встречали прилетевшего в Пулково. «Добро пожаловать» сказала полиция

Стрелявшего из люка «Мерседеса» на юге Петербурга задержали по делу о хулиганстве

Полицейские задержали компанию на «Мерседесе», которая с ветерком и стрельбой мчала в петербургский аэропорт. Горячая встреча земляка закончилась в отделе, один рискует лишить приятелей своего общества.

31
Печать

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 3 октября, накануне около шести часов вечера в полицию обратился очевидец, которому пришлось понервничать на дороге. По его словам, с кольцевой на Киевское шоссе съехал белый «Мерседес» с дагестанскими номерами и стволом, выглядывавшим из люка. Машина со стрельбой скрылась в направлении Пулково.

Информацию передали патрульным нарядам полиции Московского и соседних районов, выезды перекрыли. Подходящий под описание «Мерседес» остановили на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. В салоне были 34-летний водитель Умалат, 28-летний Арсен, 31-летний Мурат, охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Трое мужчин из Дагестана. Один заявил, что только прилетел и не знает, как именно его готовились встречать. Его знакомый признал: стреляли, прикалывались.

Компанию доставили в отдел, опросили и процессуально задержали Арсена. За холостую стрельбу ему вменяют уголовное хулиганство (213 УК). В полицейском главке добавили, что в суде будут настаивать на аресте подозреваемого.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

Ivan Topor
Ничего нового... Опять дикие носороги и рассеянская полиция, которая только что не расшаркивается перед ними
SKPTM
Марсоход, с которым НАСА безуспешно пытался связаться две недели, найден в Дагестане с перебитыми номерами.
Guest1234
Не работают уже много лет, а ездят на мерседесе. Стоило бы еще налоговой с ними поработать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний