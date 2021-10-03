Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 3 октября, накануне около шести часов вечера в полицию обратился очевидец, которому пришлось понервничать на дороге. По его словам, с кольцевой на Киевское шоссе съехал белый «Мерседес» с дагестанскими номерами и стволом, выглядывавшим из люка. Машина со стрельбой скрылась в направлении Пулково.



Информацию передали патрульным нарядам полиции Московского и соседних районов, выезды перекрыли. Подходящий под описание «Мерседес» остановили на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. В салоне были 34-летний водитель Умалат, 28-летний Арсен, 31-летний Мурат, охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.

